Prensa Más de 7 mil profesionales egresan de la UNES en materia de Seguridad Ciudadana

11 de agsto de 2025. Este lunes, el M/G Fabio Zavarse, rector de La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), informó que un total de 7 mil 939 profesionales se han graduado en los diferentes Programas Nacionales de Formación que ofrece esta casa de estudios, informó Prensa Mpprijp.

Durante el conferimiento de 102 títulos como "Doctor en Seguridad Ciudadana", a los diferentes profesionales, precisó que en lo que va de año, han egresado un total de 4 mil 664 bachilleres y funcionarios como Técnico Superior Universitario, mil 576 licenciados, 368 Especialistas, 885 Magíster y 446 Doctores, para un total de 7 mil 939 profesionales.

"Agradezco al comandante Chávez por haber creado esta Universidad, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, quien está pendiente de estos actos de grado y envía sus felicitaciones", resaltó el Mayor General.

Asimismo, destacó que "El deber de nosotros como doctores y doctoras de la Seguridad Ciudadana es impartir conocimiento y verdad; así como luchar por tener una patria libre, soberana e independiente."

Compromiso con la excelencia y la seguridad nacional

Cabe resaltar que los egresados, provenientes de diversos órganos de seguridad, culminaron un riguroso programa académico enfocado en estrategias de prevención, políticas públicas, gestión de riesgos y derechos humanos.

La Universidad Nacional Experimental para la Seguridad reafirma su papel como institución líder en la formación especializada de los funcionarios públicos, impulsando programas de alto nivel que responden a las necesidades del país.

Con esta nueva promoción de doctores, la UNES consolida su contribución al fortalecimiento institucional y la profesionalización del sector de seguridad, en línea con los objetivos de desarrollo nacional.