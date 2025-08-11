MPA exige libertad de Martha Lía Grajales y Omar Vásquez

11 de agosto de 2025.- El Movimiento Popular Alternativo (MPA) emitió este 9 de agosto una declaración pública en la que "condena la más reciente ola represiva contra organizaciones populares defensoras de derechos humanos"

El comunicado denuncia el "bochornoso e inaceptable ataque misógino" contra más de 50 mujeres del colectivo Madres por la Verdad, quienes fueron agredidas el pasado martes 5 de agosto frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por más de 100 encapuchados motorizados, armados y articulados con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el CONAS de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la seguridad interna del TSJ.

Según el MPA, estos grupos parapoliciales actuaron con "premeditación, sadismo e impunidad garantizada", y exigieron que el Ministerio Público investigue y procese los delitos cometidos contra mujeres y niños que acampaban en vigilia por la libertad de sus hijos injustamente encarcelados.

El comunicado también denuncia la detención irregular de la abogada y defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, y del dirigente social Omar Vásquez, ocurrida el viernes 8 de agosto. El MPA exige respeto a su integridad física y psicológica, así como su libertad plena inmediata.

"El MPA participa y continuará aliado al activismo social y político por la vigencia plena de la Constitución", señala el texto, que además llama a todos los sectores democráticos y progresistas del país a resistir las prácticas fascistas del régimen.

Finalmente, el movimiento exige al fiscal general Tarek William Saab y al defensor del pueblo Alfredo Ruiz que asuman sus responsabilidades constitucionales, y convoca a participar masivamente en la jornada por la libertad de los presos políticos civiles y militares, programada para el próximo jueves 14 de agosto en Caracas.

Comunicado completo aqui https://manuelisidroxxi.blogspot.com/2025/08/el-mpa-condena-la-ola-represiva-y-exige.html