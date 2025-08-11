Caricatura de El Tano Yea: día internacional de nuestros indios

Credito: Día del Indígena 2025

11 de agosto de 2025.- La cosa se puso de moda de repente y resulta que los negros ya no eran negros, sino “afrodescendientes”. Y nada de indios, que ahora eran “indígenas”.



Es decir, que si los negros se han liberado igual que los indios, esclavista, supremacista, que no te duela, porque no se trata de los negros que tú maltrataste, no se trata de los indios que tú asesinaste, se trata de los afrodescendientes y los indígenas que quién sabe quiénes serán...



Pues no: a mí me dolía y me duele lo que les hicieron como negros y como indios y como yo los amos como negros y como indios a la hora de celebrar levantó mi copa para brindar por mis hermanos indios y de paso también por mis hermanos negros, a quienes como negros e indios los esclavizaron y a quienes como mis hermanos negros y como mis hermanos indios hoy celebró su liberación y lo que falte.



elTANOyea



Dibujo publicado por El Correo del Orinoco, el domingo 10 de agosto de 2025, pág 9