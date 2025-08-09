Zelenski afirma que Ucrania "no cederá territorio" antes de la cumbre Trump-Putin en Alaska

Reconoció que su reunión con Trump y JD Vance en la Oficina Oval "no salió como se suponía" Credito: Jens Buttner/Reuters

9 de agosto de 2025.-El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que las conversaciones de hoy entre funcionarios ucranianos, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y sus homólogos del Reino Unido y Europa fueron "constructivas", informó CNN.com.

"Transmitimos todos nuestros mensajes. Nuestros argumentos están siendo escuchados. Se están teniendo en cuenta los peligros", declaró Zelensky durante su discurso vespertino a la nación.

En la reunión, organizada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, y Vance, en Chevening House, Kent, Inglaterra, Ucrania estuvo representada por Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky. También asistieron representantes de seguridad de Francia, Alemania, Italia, Finlandia y Polonia, según el presidente ucraniano.

"El camino hacia la paz en Ucrania debe determinarse conjuntamente, y solo conjuntamente con Ucrania; esto es fundamental", añadió Zelensky.

Estos comentarios se producen después de que un funcionario estadounidense afirmara que la reunión "produjo un progreso significativo hacia el objetivo del presidente Trump de poner fin a la guerra en Ucrania".