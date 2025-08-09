Material explosivo incautado revela vinculación entre narcobandas y extrema derecha

9 de agosto de 2025.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, durante el anuncio del hallazgo de material explosivo en unos galpones de la ciudad de Maturín, estado Monagas, calificó el descubrimiento como "alarmante" y enfatizó que los responsables de este material explosivo están vinculados directamente con la política opositora, específicamente con María Corina Machado, informó Prensa Mpprijp.

Cabello proporcionó detalles sobre la incautación de cajas que contenían distintos tipos de explosivos, descubiertos tras un operativo de los órganos de seguridad del Estado.

Las autoridades lograron la detención de ocho personas y se están realizando labores adicionales para identificar y ubicar a otros involucrados en el caso.

Cabello Rondón hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y confíe en las acciones del Gobierno Bolivariano, el cual está comprometido a garantizar la seguridad y la paz del pueblo venezolano.