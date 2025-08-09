Autoridades incautan material explosivo en galpones de Monagas

Parte del material explosivo incautado por las autoridades en un galpón en Maturín

9 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, presentó este sábado el material explosivo que fue incautado en dos galpones ubicados en el estado Monagas y que sería usado para acciones violentas contra el pueblo.



Desde la Zona Industrial, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mostró el material ubicado en cajas dentro de uno de los galpones, incluyendo explosivos de distintos tipos, detonadores eléctricos, entre otros.



«Hace unos días, desde la sede del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz anunciamos nosotros un hecho muy lamentable, el intento de sectores opositores en Venezuela, en una alianza criminal de narcotraficantes, conspiradores y las bandas criminales contra nuestro pueblo, una bomba que querían poner en Plaza Venezuela con un altísimo poder destructivo por una zona de alto tránsito», recordó.



Cabello precisó que les llegó la información que en la ciudad de Maturín vieron un material extraño en unos galpones y los cuerpos de seguridad realizaron la investigación que los llevó al referido galpón en la Zona Industrial y a otro ubicado en la avenida Ugarte Pelayo.



«Lo que hemos encontrado aquí es alarmante por el altísimo poder destructivo que hay aquí acumulado. Hemos iniciado la investigación, que es muy profesional. Hasta ahora van ocho personas detenidas y estamos a la búsqueda de unos 10 o 12 más que son señalados por los organismos de seguridad en la investigación», agregó.



El ministro recalcó los vínculos de estas acciones con la extrema derecha, específicamente con la opositora María Corina Machado, aseverando que «sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en Venezuela, con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea, todo esto es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela».



Detalló que hallaron 1.137 cajas de cargas huecas de distintos tipos para un total de 54.000 unidades de cargas huecas, 35 rollos de cordón detonante, que le da una carga adicional al explosivo para generar más daño, entre otros materiales.