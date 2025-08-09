Turistas japoneses disfrutan de la vitalidad cultural y comunitaria de Caracas

Turistas japoneses de paseo en Caracas

9 de agosto de 2025.- Un grupo de operadores turísticos japoneses experimentó la calidez y el espíritu de la comunidad de La Lucha, en Caracas, como parte de un recorrido para explorar los atractivos de Venezuela. Los visitantes fueron recibidos por jóvenes y líderes comunitarios que compartieron con orgullo la historia y las tradiciones de su barrio.



Los turistas japoneses participaron en actividades locales y conocieron de cerca la «Ruta Comunitaria», un proyecto avalado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur). Además de la visita a la comunidad, los turoperadores quedaron fascinados con el Sistema Teleférico Warairarepano, que les permitió apreciar una vista panorámica de la ciudad y su entorno natural.



También disfrutaron de una presentación especial en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde la música y el talento de los jóvenes músicos dejaron una profunda impresión.



Por su parte, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, resaltó que estas experiencias demuestran una «Venezuela de paz, donde lo cotidiano se convierte en felicidad». Ejemplo de estas acciones es la expresión de los turoperadores japoneses que se mostraron conmovidos y satisfechos tras conocer la vitalidad cultural, la belleza natural y el potencial de las experiencias comunitarias que enriquecen la oferta turística del país y fortalecen los lazos entre culturas.