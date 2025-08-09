Nace nuevo Movimiento REIR con más de 5.300 núcleos activos en todo el país

Plan Vacacional Comunitario

9 de agosto de 2025.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el nacimiento del Movimiento Red Integral de Recreación (REIR), una estructura nacional que contará con cinco mil 336 núcleos dedicados a promover actividades recreativas durante todo el año.



A propósito de la activación del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025 desde el estado La Guaira, el jefe de Estado recalcó que esta nueva red tiene como propósito fomentar el sano esparcimiento de niños y niñas en todo el territorio nacional, con énfasis en la participación comunitaria. “La felicidad no se improvisa, y la felicidad se llama el nuevo Movimiento REIR”, expresó, al subrayar que el movimiento busca alejar a la juventud del sedentarismo digital y fortalecer los vínculos sociales.



Asimismo, explicó que REIR funcionará de forma permanente, con despliegues especiales en temporadas vacacionales, Navidades y entre otras actividades recreativas del año. “Menos pantalla, más conversación, más recreación”, indicó, al referirse a la necesidad de generar espacios activos para el encuentro y la convivencia entre generaciones.



También enfatizó que el movimiento debe surgir desde las bases populares, con protagonismo de las comunidades organizadas. “No puede ser burocrático. Tiene que tener sus pies, sus manos, su corazón y el tambor en la comunidad”, afirmó, en referencia al carácter territorial y cultural que debe asumir la red.



Con esta iniciativa, el Gobierno Bolivariano busca consolidar una política pública de recreación con enfoque comunitario, que articule esfuerzos entre instituciones, Consejos Comunales y organizaciones juveniles.

