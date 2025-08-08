NP/ Trellix y Corporación Advisor refuerzan su compromiso con la innovación tecnológica en Venezuela

Caracas, Venezuela 8 de agosto de 2025.— En medio del creciente panorama de amenazas cibernéticas, Trellix con el apoyo de Corporación Advisor su canal PLATINUM de mayor desarrollo tecnológico, consolidan su misión de impulsar la seguridad en el proceso de transformación digital en Venezuela. Ratificando su presencia en el país, fortaleciendo su liderazgo y ofreciendo soluciones vanguardistas en ciberseguridad, con la finalidad de promover la confianza y la estabilidad del sector empresarial.

A pesar de que Venezuela ha enfrentado ataques cibernéticos en los últimos tiempos, cada vez más sofisticados, Trellix siempre ha respondido de manera efectiva frente a las amenazas, y este compromiso continúa vigente. Por ello, es importante destacar que las herramientas tecnológicas que Trellix trae al mercado están en constante evolución, adaptándose para detectar, mitigar las amenazas emergentes y brindar un servicio de calidad para todos sus clientes. En este sentido, Trellix afirma: «En Venezuela, no existe una muestra de malware documentada que no haya sido detectada por nuestras avanzadas soluciones, demostrando así la eficacia y fiabilidad de nuestros sistemas.»

Las amenazas documentadas son detectadas y neutralizadas gracias a la efectividad de sus herramientas, subrayando la importancia de mantener una estrategia de protección robusta, lo que refiere a un conjunto de normas y procesos que deben ser adaptados para la correcta mitigación de las amenazas avanzadas. Esto implica un conjunto de estrategias como: campañas de concienciación en ciberseguridad orientadas a los usuarios, gestión de perímetros y sistemas operativos en cumplimiento, monitoreo 24 horas, así como la adecuada administración de sus sistemas de seguridad endpoint, apalancados en sistemas de respuesta rápida basados en inteligencia artificial Trellix Wise.

El respaldo de Trellix en la región se basa en su cartera de productos tecnológicos de última generación, incluyendo EDR, NDR, MDR, XDR, entre otras soluciones, como Telemetría e Insight Manager, incorporada para todos sus clientes EDR. Estos instrumentos innovadores permiten detectar, prevenir y responder con rapidez frente a ataques cada vez más sofisticados, garantizando protección integral para las organizaciones.

Con la vista puesta en el futuro cercano, Trellix y Corporación Advisor prevén continuar con el desarrollo de iniciativas y soluciones tecnológicas que reforzarán aún más los niveles de protección en diferentes entornos a nivel nacional. Estas acciones buscan culminar el año con proyectos que reflejen un Adelanto significativo en materia de la seguridad digital.

Estas noticias se dieron a conocer en un encuentro con los medios de comunicación celebrado el 7 de agosto en las instalaciones de Ak Bar Caracas, ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT). Además, cabe destacar la visita de la compañía internacional de tecnología Trellix a Venezuela, con el objetivo de celebrar los 30 años de trayectoria de su aliado estratégico, la Corporación Advisor.

Para quienes deseen seguir las novedades en protección tecnológica, pueden visitar las redes sociales @corporacionadvisor y @trellixsecurity, así como sus páginas web: www.advisor.com.ve y www.trellix.com. Tendrán la oportunidad de acceder a noticias, avances y próximos lanzamientos que marcarán cambios significativos en la seguridad digital en Venezuela. Manténgase informado y no pierda de vista las tendencias más relevantes en el sector.