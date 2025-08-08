Diosdado reiteró que el «Cártel de los Soles» es un invento de la ultraderecha para manipular y crear falsos positivos

Cabello dice que la matriz mediática del Cartel de los Soles es creada con el objetivo de manipular y generar falsos positivos Credito: Agencias

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que el llamado "Cártel de los Soles" no es más que un invento de la oposición extremista, con el objetivo de manipular y generar falsos positivos en torno a cualquier persona que no siga las líneas de la ultraderecha o les genere alguna incomodidad o molestia.

"Es una gran mentira para manipular. Si no, ¿cómo tú explicas que, de repente, a alguien que sea traidor le levantan todas las sospechas del Cártel de los Soles, lo exoneran, casi que lo santifican?", dijo Cabello durante una rueda de prensa, mediante la cual informó sobre la frustración de un atentado terrorista con explosivos que se pretendía llevar a cabo en las inmediaciones de Plaza Venezuela, en Caracas.

"El Cártel de los Soles es un invento de ellos. Hace cuántos años inventaron eso. Y en ese tiempo, cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo.

Finalmente, aseveró que lo que sí es cierto es que donde opera el mayor cártel del mundo es en Estados Unidos, haciendo alusión a la DEA, al tiempo que reveló que el gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa dispuso al país como base para este grupo y canal para el tráfico de drogas.