Gaceta Oficial 43.173 viernes 18 de julio 2025

2025-07-18 Gaceta Oficial 43173

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que otorga la Condecoración Orden a la Paz, en su Única Clase, a y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (AGROFANB), C.A.; celebrada el día 20 de marzo de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución que designa a Luzmar Zurelis González Borges, como Directora General de Educación Intercultural, del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución que remueve a Jesús Joel Contreras Gutiérrez, del cargo que venía desempeñando como Director Estadal (Grado 99), adscrito a la Dirección Estadal Mérida; y se designa a Rosa Yaquelín Peña Aparicio, para ocupar el cargo de Directora Estadal, adscrita a la Dirección Estadal Mérida.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia que otorga el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil TRANSPORTE LITOTRANS, C.A., de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se establecen.

IPOSTEL

Providencia que designa a Elquis Madeleym Silva del Giudice, como Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano, del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

Providencia que designa a Mary Carmen Ramos Rodríguez, como Directora del Centro Nacional de Control, del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

BOLIPUERTOS, S.A.

Providencia que designa a Dany Alexander Salazar López, como Gerente General de la empresa Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en el Puerto de La Guaira, ubicado en el estado La Guaira.

Providencia que designa a César Enrique Alcántara Rivera, como Gerente General de Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A., en el Puerto de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

CEALCO

Providencia que designa a Gilberto Antonio Aponte Santos, como Responsable Patrimonial de los Bienes Públicos, del Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que modifica el Botón al Mérito a ser entregado a aquellas servidoras y servidores públicos, obreras y obreros, que hayan cumplido cinco (5) años al servicio de la Contraloría General de la República.

Resolución que modifica la Orden al Mérito Gumersindo Torres-Contraloría General de la República, en su Única Clase.

Resolución que modifica el Reconocimiento Dr. CLODOSBALDO RUSSIÁN de la Contraloría General de la República, en su Primera y Segunda Clase.

