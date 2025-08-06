"Un millón de llamadas por hora": Israel confía en la nube de Microsoft para vigilancia exhaustiva de los palestinos

6 de agosto de 2025.- Una tarde de finales de 2021, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, se reunió con el comandante de la agencia de vigilancia militar israelí, la Unidad 8200. La agenda del jefe de espionaje incluía transferir grandes cantidades de material de inteligencia ultrasecreto a la nube de la compañía estadounidense, informó El Guardian.

En la reunión celebrada en la sede de Microsoft cerca de Seattle, una antigua granja avícola convertida en un campus de alta tecnología, el jefe de espionaje, Yossi Sariel, obtuvo el apoyo de Nadella para un plan que otorgaría a la Unidad 8200 acceso a un área personalizada y segregada dentro de la plataforma en la nube Azure de Microsoft.

Con la capacidad de almacenamiento casi ilimitada de Azure, la Unidad 8200 comenzó a desarrollar una nueva y poderosa herramienta de vigilancia masiva: un sistema exhaustivo e intrusivo que recopila y almacena grabaciones de millones de llamadas telefónicas móviles realizadas diariamente por palestinos en Gaza y Cisjordania.

Revelado aquí por primera vez en una investigación realizada por The Guardian en colaboración con la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call, el sistema basado en la nube, que entró en funcionamiento en 2022, permite a la Unidad 8200 almacenar un enorme volumen de llamadas diarias durante largos periodos.

Microsoft afirma que Nadella desconocía el tipo de datos que la Unidad 8200 planeaba almacenar en Azure. Sin embargo, una serie de documentos filtrados de Microsoft y entrevistas con 11 fuentes de la compañía y de la inteligencia militar israelí revelan cómo la Unidad 8200 ha utilizado Azure para almacenar este extenso archivo de comunicaciones cotidianas palestinas.

