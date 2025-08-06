Mérida impulsa la producción acuícola con entrega de alevines de coporo

*** La entrega se hizo al Conppa Fundo Zamorano y productores independientes del eje Panamericano. ***

6 de agosto de 2025.-El equipo del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca) en el estado Mérida llevó a cabo una jornada de impulso a la acuicultura con la entrega de 11 627 alevines de coporo a productores del municipio Obispo Ramos de Lora.

El director regional de MinPesca, Leonardo Pirela, informó que la actividad contó con la participación de acuicultores organizados y productores independientes del eje Panamericano, así como del personal técnico del área de acuicultura de Insopesca y Fonpesca, quienes acompañaron el proceso de entrega y siembra de los alevines.

Esta iniciativa forma parte de las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, el ministro Juan Carlos Loyo, con el apoyo del gobernador Arnaldo Sánchez, como parte de las acciones que fortalecen el desarrollo productivo y sostenible del sector acuícola en el estado Mérida, con el objetivo de incrementar la producción de proteína hidrobiológica en la región.

Pirela destacó que en los próximos días se comenzará con la distribución de alevines en otros municipios y con la asesoría técnica a los beneficiarios para garantizar el éxito del Plan Coporo; Además que se tiene prevista una visita técnica de seguimiento en los próximos 30 días para evaluar el crecimiento y estado de la siembra.