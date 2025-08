Tribunal Superior israelí detiene el despido de la Fiscal Gral. que investiga a Netanyahu, Baharav-Miara

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, no puede ser despojada de su cargo después de que un tribunal impidiera su destitución por parte del gobierno. Credito: Pool vía Reuters

5 de julio de 2025.-El Tribunal Superior de Israel ha emitido una orden temporal que congela el intento del gobierno de destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, en el último caso de la coalición de extrema derecha cerrando filas, Informó aljazeera.com.

La decisión del tribunal del lunes se produjo inmediatamente después de que el gabinete israelí votara unánimemente a favor de destituir a Baharav-Miara, la funcionaria jurídica de mayor rango del país, quien ha liderado la acusación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su juicio por corrupción.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció la decisión del gabinete y dirigió una carta a Baharav-Miara, diciéndole que "no debería intentar imponerse a un gobierno que no confía en ella y no puede colaborar eficazmente con ella".

Sin embargo, inmediatamente después de la decisión, el partido opositor Yesh Atid y grupos activistas presentaron peticiones urgentes ante el Tribunal Superior de Israel para detener la destitución.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, un destacado grupo de vigilancia, citó el conflicto de intereses en torno al juicio por corrupción de Netanyahu y afirmó que la destitución convertía el cargo de fiscal general en un "nombramiento político".

En respuesta, el tribunal emitió una orden judicial que suspendía la decisión, aclarando que el gobierno no podía despojar a Baharav-Miara de su autoridad ni nombrar un sustituto hasta una nueva revisión, con una audiencia judicial prevista para dentro de 30 días.

Inmediatamente después del fallo judicial, el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, de línea dura, prometió en el día X no acatar la orden judicial, declarándola "inválida".

"¡Debe nombrarse un sustituto de inmediato!", dijo. "¡Cumplimos la ley! ¡Le decimos al Tribunal Superior que no!".

Baharav-Miara afirmó que la decisión del gobierno de destituirla era ilegal, y añadió que "las presiones políticas y las acciones contrarias a la ley no nos impedirán seguir desempeñando nuestras funciones con profesionalismo, integridad y buen gobierno".