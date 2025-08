Estados Unidos: Dos víctimas de Jeffrey Epstein expresan su "disgusto y temor" por el manejo de los archivos

Las dos víctimas pidieron en cartas separadas que se revisen todos los archivos relacionados con Epstein para proteger su privacidad antes de hacerlos públicos.

4 de agosto de 2025.'Dos víctimas de Jeffrey Epstein criticaron duramente al gobierno de Trump y al Departamento de Justicia por sus intentos de revelar el testimonio del gran jurado en el caso penal contra el difunto financista, afirmando que los funcionarios del gobierno no han escuchado las voces de las personas perjudicadas por sus acciones, informó hindustantimes.com.

Las dos víctimas, que no fueron identificadas, solicitaron en cartas separadas presentadas el lunes ante un tribunal de Manhattan que se revisaran todos los archivos relacionados con Epstein para proteger su privacidad antes de hacerlos públicos. Epstein murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

La solicitud surge en medio de la controversia generada por la decisión del gobierno de Trump el mes pasado de no publicar documentos que pudieran revelar la identidad de algunos de los clientes de Epstein. Tras la reacción negativa, la fiscal general Pam Bondi solicitó a los tribunales de Nueva York y Florida que revelaran los documentos del gran jurado relacionados con la investigación y el procesamiento de Epstein por tráfico sexual.

En una de las cartas, una víctima de Epstein dijo que estaban escribiendo "con desdén, disgusto y miedo" por cómo el Departamento de Justicia había manejado la promesa de divulgar información en el caso, diciendo que la situación debería haber sido manejada con "más respeto hacia y para las víctimas".

"No soy un peón en su guerra política", dijo la víctima. "Lo que han hecho y siguen haciendo me carcome día tras día, contribuyendo a perpetuar esta historia indefinidamente. ¿Por qué no son completamente transparentes? ¡Muéstrennos todos los archivos con solo las tachaduras necesarias! ¡Acaben con esto y permítanme/permítanos sanar! Se protegen a sí mismos y a sus poderosos y ricos 'amigos' (no enemigos) por encima de las víctimas, ¿por qué?"

El 18 de julio, Estados Unidos solicitó a los jueces de distrito Richard M. Berman y Paul Engelmayer que publicaran las transcripciones de los procedimientos en el caso contra Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, y ambos jueces dieron a las víctimas hasta el martes para responder a las solicitudes.

Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El presidente Donald Trump ha reconocido su amistad con Epstein, pero afirma que terminó años antes de su muerte.