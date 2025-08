Estados Unidos: Grupo enmascarado marcha con banderas con esvásticas en el capitolio de New Hampshire

3 de agosto de 2025.-Un grupo de personas enmascaradas que portaban banderas con esvásticas marchó frente a la Casa del Estado y forcejeó con los transeúntes en Concord el sábado, según varios testigos, informó NHPR.org

El teniente Mark Schneible declaró que la policía de Concord está investigando posibles actividades delictivas relacionadas con los manifestantes, pero no proporcionó más detalles. Una testigo, Karen Mayo, dijo que se encontraba en el centro al mediodía cuando vio a unas 20 personas vestidas con pantalones negros y camisas rojas, con el rostro y las manos cubiertas, marchando juntas en parejas hacia la plaza de la Casa del Estado. Mayo indicó que una persona portaba una cámara y parecía estar grabando al grupo, y otra hablaba por un megáfono.

Mayo indicó que parecían corear: "Estados Unidos, la tierra de la libertad". Una fotografía compartida con NHPR muestra al grupo portando varias banderas con esvásticas y un cartel que decía "Trump ama a Epstein".

La afiliación de los manifestantes no quedó clara de inmediato el sábado por la tarde. Grupos de odio han organizado varias actividades en Concord en los últimos años. En 2023, el grupo neonazi NSC-131 se reunió frente a un café del centro que organizaba un evento drag, coreando y haciendo saludos nazis.

En un momento dado, Mayo dijo haber visto a un hombre que parecía estar con su familia que fue a hablar con el grupo, lo que desencadenó una confrontación.

Mayo comentó que un niño que estaba con la familia estaba visiblemente alterado. "La madre y la abuela le estaban hablando un poco al respecto, y él decía: ‘Tienen que ser valientes, tienen que ser valientes’, y yo consolaba a los niños diciéndoles: ‘¿Saben? Su padre está a salvo, es bueno estar a salvo’", dijo Mayo.

Un video publicado el sábado en línea muestra una confrontación física entre el grupo y varios transeúntes en Calle principal del Sur cerca del escenario del Bank of New Hampshire, a varias cuadras del Capitolio Estatal. Según el Concord Monitor, los espectadores también vieron a los manifestantes golpear y rociar con gas pimienta a un hombre más adelante en la calle principal. Un testigo ocular afirmó que los miembros del grupo huyeron de la zona en un camión de Mudanzas yo dijo que estaba lista para confrontar al grupo cuando los vio en el Capitolio Estatal, aunque pensó en la seguridad de su hijo y su esposo, quienes no querrían que saliera lastimada.

"No soy una pacificadora", dijo Mayo. "Sabía que sería confrontativa y que eso no sería bueno para nadie. Así que cuando decidieron irse del Capitolio Estatal, se pusieron en marcha, yo estaba parada en medio del camino frente al arco y los hice rodearme. Y los llamé cobardes a todos. Y luego decidí que no me estaba portando bien, así que tenía que irme del lugar". Aunque dijo que los manifestantes la ponían nerviosa, seguía yendo a las protestas. "Me enoja mucho que crean que pueden estar aquí y tener esas creencias y, sin embargo, sentirse seguros porque están todos cubiertos y nadie sabe quiénes son", dijo Mayo.