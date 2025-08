En Colombia no hayan que hacer con los hipopótamos que dejó Pablo Escobar

En la alocución presidencial del pasado 15 de julio, Gustavo Petro le informó al país que los hipopótamos que trajo Pablo Escobar al Magdalena Medio antioqueño podrían ser trasladados a la India para bajarle presión al problema: más de 200 de estos animales, considerados como una de las criaturas más agresivas del mundo, circulan libremente por la subregión y se corre el riesgo de que protagonicen una tragedia.

SEMANA investigó y conoció que la idea no es nueva, incluso, no se ha materializado en Colombia porque el Ministerio de Ambiente, bajo la administración de Susana Muhamad y ahora de Lena Yanina Estrada, no ha autorizado los permisos y los países receptores han cerrado las puertas. La entidad dice que sí ha trabajado por ello

El primero en pedir dos animales fue Ecuador en 2018, pero el proceso está pausado desde entonces.

El 7 de mayo de 2023 levantó la mano el Centro Zoológico de Rescate y Rehabilitación Greens, de India, en una carta enviada a Cornare: "Le informo que estamos en la mejor disposición de recibir 60 ejemplares de hipopótamos en nuestras instalaciones. Estos ejemplares contarán con espacio suficiente e instalaciones adecuadas, diseñadas para ello, que les brindarán bienestar y todo lo necesario para que puedan desarrollar las conductas propias de su especie".

Este centro también detalló que estaba dispuesto a cubrir los costos de transporte desde su ubicación hasta el santuario de India, con las siguientes garantías: "Garantizar el cuidado y bienestar de los animales; atención médica veterinaria permanente y, cuando corresponda, tratamiento y medicamentos; laboratorios y personal para realizar procedimientos y pruebas rutinarias y especializadas; y cubrir todos los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, cuidado, bienestar, seguridad, manejo, medicación y tratamiento médico de los animales".

Aunque se facilitaron todas las medidas y los expertos dieron el visto bueno, no prosperó el plan.

Más tarde, en ese mismo año, el Santuario y Centro de Rescate de Animales Ostock Santuary, en Sinaloa, México, pidió 10 animales sin que hasta la fecha se hayan materializado sus traslados.

Aunque están los recursos, el inconveniente está en el Gobierno, que no ha expedido el CITES, el documento legal que se requiere para sacar del país a los animales. Según David Echeverri, vocero de Cornare: "El problema mayor que hemos identificado es que el Ministerio es el responsable de entregar el permiso, nosotros los solicitamos conforme a los lineamientos que hay legalmente, y ellos han puesto una serie de situaciones que dificultan mucho el proceso, como que ellos tienen que hacer una gestión con el ministerio de cada país, y ellos no la han hecho, o por lo menos no ha sido fructífero para entregar el CITES".

En respuesta a SEMANA, el Ministerio de Ambiente informó que ha hecho consultas sobre la translocación de hipopótamos, como se le denomina a esta técnica, en Ecuador, Perú, México, Filipinas, India, República Dominicana y Suráfrica (99 especímenes de hipopótamos).

"Cabe resaltar que este Ministerio ha gestionado a través de las autoridades administrativas los CITES, las intenciones de traslocación con los países interesados, sin embargo, algunos se han pronunciado en el sentido de no estar dispuestos para la recepción en sus centros de conservación de los especímenes por dificultades técnicas, administrativas o financieras (México, Filipinas y Perú), o no han respondido", reportó la entidad.

De acuerdo con el Gobierno, esta técnica también se estaría impulsado con zoológicos de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) ―75 miembros― y World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) ―344 miembros―.

"Se recibe una comunicación por parte de WAZA el 21 de febrero de 2025, informando que ‘los zoológicos y acuarios miembros no cuentan con la capacidad para albergar hipopótamos provenientes de Colombia’. Asimismo, en varios casos, existen restricciones de bioseguridad que impiden el ingreso de estos animales a determinados países", detalló el Ministerio.

En cuanto a los 12 zoológicos nacionales, "solo hay respuesta positiva con el zoológico de Guátika (Tibasosa, Boyacá) para tres hipopótamos, por lo que están adecuando el sitio y esperando la inclusión de la especie en el plan de colección por parte de CORPOBOYACÁ. Hay una posibilidad de translocar al Santuario Vantara (Jamnagar, India). El VPNA está apoyando la gestión de articulación con la Oficina de Asuntos Internacionales para verificar la idoneidad del sitio, incluyendo lo establecido por la CITES".