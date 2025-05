Inmigrantes en la mira: Trump activa plan para confiscar sueldos y bienes y expulsarlos de EEUU

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva el viernes que amenaza con embargar los salarios y confiscar los autos y propiedades de inmigrantes que permanezcan en Estados Unidos sin estatus legal.

En redes sociales, el presidente celebró lo que considera el establecimiento del primer programa de autodeportación de la historia estadounidense, nombrado Proyecto Regreso a Casa (Project Homecoming).

A su vez, Trump advirtió que quienes no aceptaran las condiciones del programa de autodeportación, serían expulsados de manera "repentina" y a un destino que quedaría a discreción del gobierno de Estados Unidos.

¿Qué castigos contempla la orden ejecutiva de Trump para inmigrantes?

"Hoy he firmado una orden ejecutiva para poner en marcha el primer programa de autodeportación de la historia", dijo el presidente en un mensaje el viernes.

Today, I signed an Executive Order to launch the first-ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishments, including—sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion. TO ALL ILLEGAL ALIENS: BOOK YOUR FREE FLIGHT RIGHT NOW! pic.twitter.com/LO4eyfhZOq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2025

"Los extranjeros ilegales que permanezcan en Estados Unidos se enfrentarán a castigos, incluida la deportación repentina, en un lugar y de una manera exclusivamente a nuestra discreción. A TODOS LOS EXTRANJEROS ILEGALES: ¡RESERVEN SU VUELO GRATIS AHORA MISMO!", concluye la publicación en X.

En su nueva orden ejecutiva, Trump insiste en criticar a la Administración Biden por supuestamente permitir en EEUU, en los últimos cuatro años, "una invasión a gran escala de extranjeros que entran y permanecen ilegalmente en el país, provocando una implacable avalancha de delincuencia, vagabundeo, violencia y muerte en innumerables comunidades estadounidenses".

"Esta invasión sin ley también ha limitado la capacidad de las escuelas y hospitales estadounidenses para atender a los ciudadanos estadounidenses y ha desviado miles de millones de dólares en servicios sociales federales, estatales y locales destinados a los estadounidenses necesitados", asegura el presidente.

Según plantea el documento, las medidas están respaldadas "por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 U.S.C. 1101 et seq.)".

También los funcionarios de la Administración Trump comunicarán "las consecuencias radicales para aquellos que opten por permanecer ilegalmente presentes".

Entre ellas, la orden ejecutiva amenaza con la deportación forzosa, procesos judiciales, prisión y multas "en consonancia con la legislación aplicable para los delitos relacionados con la inmigración".

De igual modo, advierte sobre medidas como el embargo de los salarios de inmigrantes ilegales, así como la confiscación de los ahorros y bienes personales, incluyendo viviendas y vehículos.

Trump concluye señalando que, a más tardar 60 días después de la fecha de su proclamación, la secretaria de Seguridad Nacional "complementará las operaciones de aplicación de la ley y expulsión" con un reforzamiento de oficiales y personal de varias agencias federales.

Su objetivo será "llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los extranjeros ilegales que no se hayan marchado voluntariamente".

Cómo se aplicaraá el nuevo plan de deportación y confiscación de bienes

Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se encargarán de emprender una campaña de comunicación a nivel nacional para notificar a los extranjeros ilegales de la disponibilidad de viajes sin costo a otros países, incluyendo la promesa de una bonificación de salida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó, con anterioridad, la aplicación CBP Home que define como "una oportunidad histórica para que los extranjeros ilegales reciban ayuda financiera y documentos de viaje para facilitar el regreso a su país de origen o a otro país en el que tengan estatus legal".

La orden ejecutiva de Trump insta a los inmigrantes a utilizar dicha herramienta en línea para planificar su salida de EEUU sin enfrentar consecuencias.