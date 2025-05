Liberan al alcalde de Newark tras arresto en una protesta en una instalación de inmigración

El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado el viernes en un centro de detención de inmigrantes federal donde ha estado protestando por su apertura esta semana y fue retenido bajo custodia durante varias horas.

Baraka fue liberado poco después de las 8 p.m., hora local, y, después de salir de un SUV con luces de emergencia parpadeantes, dijo a los seguidores que esperaban: "La realidad es esta: no hice nada malo".

Baraka, un demócrata que se postula para suceder al gobernador Phil Murphy, quien tiene un límite de mandato, ha abrazado la lucha con la administración de Trump sobre la inmigración ilegal.

Ha rechazado enérgicamente la construcción y apertura del centro de detención de 1.000 camas, argumentando que no debería permitirse su apertura debido a problemas con los permisos de construcción.

Linda Baraka, la esposa del alcalde, acusó al Gobierno federal de perseguir a su esposo.

"No arrestaron a nadie más. No le pidieron a nadie que se fuera. Querían dar un ejemplo con el alcalde", dijo, añadiendo que no le habían permitido verlo.

Una multitud se reunió para protestar afuera del edificio donde Baraka estaba detenido, con muchos coreando: "¡Dejen ir al alcalde!"

Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey, declaró en la plataforma social X que Baraka incurrió en una intrusión de morada y que ignoró las advertencias del personal de Seguridad Nacional para que abandonara Delaney Hall, un centro de detención de ICE administrado por la empresa privada de prisiones GEO Group.

Habba dijo que Baraka "optó por ignorar la ley". Añadió que había sido detenido.

El video del incidente muestra que Baraka fue arrestado después de regresar al lado público de la puerta de la instalación.

Testigos describen una "acalorada discusión"

Testigos dijeron que el arresto ocurrió después de que Baraka intentara unirse a tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey, los representantes Robert Menendez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman, que intentaban ingresar a la instalación.

Cuando los funcionarios federales bloquearon su entrada, se desató una acalorada discusión, según Viri Martinez, una activista de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes. Continuó incluso después de que Baraka regresara al lado público de las puertas.

"Hubo gritos y empujones", dijo Martinez. "Luego los oficiales rodearon a Baraka. Tiraron a uno de los organizadores al suelo. Esposaron a Baraka y lo subieron a un vehículo sin identificación".

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los legisladores no habían solicitado un recorrido por las instalaciones. El departamento añadió que, mientras entraba un autobús con detenidos, "un grupo de manifestantes, incluidos dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, irrumpieron en la puerta y entraron en la instalación de detención".

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a preguntas sobre por qué solo el alcalde fue arrestado.

Ned Cooper, portavoz de Watson Coleman, dijo que los legisladores fueron a la instalación temprano en la tarde sin previo aviso porque su plan era inspeccionarla, no hacer un recorrido programado.

"Llegaron, explicaron a los guardias y a los funcionarios de la instalación que estaban allí para ejercer su autoridad de supervisión", dijo, agregando que se les permitió entrar e inspeccionar el centro en algún momento entre las 3 p.m. y las 4 p.m., hora local.

El Departamento de Seguridad Nacional, en su declaración emitida después del arresto de Baraka, dijo que Menendez, Watson Coleman y varios manifestantes estaban actualmente "atrincherados en una caseta de guardia" en la instalación.

"Los miembros del Congreso no están por encima de la ley y no pueden irrumpir ilegalmente en instalaciones de detención. Si estos miembros hubieran solicitado un recorrido, habríamos facilitado un recorrido", dijo McLaughlin.

Watson Coleman, quien se fue y se encontraba en un centro de detención de Investigaciones de Seguridad Nacional donde supuestamente llevaron a Baraka, afirmó que el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional describió incorrectamente la visita.

"Contrario a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, no ‘irrumpimos’ en el centro de detención", escribió. "El autor de ese comunicado de prensa desconocía tanto los hechos que ni siquiera contabilizó correctamente el número de representantes presentes. Estábamos ejerciendo nuestra función de supervisión legal, como lo hemos hecho en el Centro de Detención Elizabeth, sin incidentes".

El video muestra al alcalde de pie en el lado público de la puerta

En un video del altercado compartido con The Associated Press, se escucha a un funcionario federal con una chaqueta con el logotipo de Investigaciones de Seguridad Nacional diciéndole a Baraka que no podía unirse a una visita a las instalaciones porque "no es miembro del Congreso".

Baraka abandonó entonces la zona de seguridad y se reunió con los manifestantes en el lado público de la puerta. Un video lo mostró hablando a través de la puerta con un hombre de traje, quien dijo: "Están hablando de regresar para arrestarlo".

"No estoy en su propiedad. No pueden salir a la calle y arrestarme", respondió Baraka.

Minutos después, varios agentes de ICE, algunos con cubrebocas, lo rodearon a él y a otros en el lado público. Mientras los manifestantes gritaban "vergüenza", Baraka fue arrastrado de vuelta a través de la puerta de seguridad esposado.

"El personal de ICE salió agresivamente para arrestarlo y agarrarlo", dijo Julie Moreno, capitana estatal de American Families United en Nueva Jersey. "No tenía sentido por qué eligieron ese momento para agarrarlo mientras estaba fuera de la puerta".

Un correo electrónico y un mensaje telefónico enviados a la oficina de comunicaciones del alcalde todavía no fueron respondidos en la tarde de este viernes. Kabir Moss, portavoz de la campaña para gobernador de Baraka, dijo: "Estamos monitoreando activamente y proporcionaremos más detalles a medida que estén disponibles".

Varios defensores de los derechos civiles y la reforma migratoria, así como funcionarios del Gobierno, condenaron el arresto de Baraka. El Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, cuya oficina está defendiendo una ley estatal que prohíbe las instalaciones de detención de inmigrantes privadas, criticó el arresto durante una protesta aparentemente pacífica y dijo que no se involucraron agencias de aplicación de la ley estatales o locales.

La historia de la instalación

El edificio de dos pisos junto a una prisión del condado operaba como una casa de transición.

En febrero, ICE otorgó un contrato de 15 años a The Geo Group Inc. para operar el centro de detención de Newark. Geo valoró el contrato en US$ 1.000 millones, en un acuerdo inusualmente largo y grande para ICE.

El anuncio fue parte de los planes del presidente Donald Trump para aumentar drásticamente las camas de detención a nivel nacional desde un presupuesto de aproximadamente 41.000 camas este año.

Baraka demandó a GEO Group poco después de que se anunciara el acuerdo.

Geo promocionó el contrato de Delaney Hall durante su conferencia telefónica con los accionistas el miércoles. El CEO, David Donahue, afirmó que se esperaba que generara más de US$ 60 millones anuales en ingresos. Añadió que el centro inició el proceso de admisión el 1 de mayo.

Hall afirmó que la activación del centro y de otro en Michigan aumentaría la capacidad total bajo contrato con el ICE de unas 20.000 camas a unas 23.000.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en su declaración que la instalación tiene los permisos adecuados y las inspecciones han sido aprobadas.