Familiares de venezolanos deportados a El Salvador protestaron en el Zulia‚ manifestando que no son delincuentes

En el barrio Los Pescadores de Maracaibo protestaron por muchachos que fueron encarcelados en la megacárcel de Bukele‚ manifiestan que no pertenecen a ningún Tren de Aragua Credito: Agencias

Familiares de un grupo de migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hasta El Salvador, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, protestaron el lunes en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), para exigir que sean enviados a la nación caribeña y negaron que sean miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.



"Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo más pronto posible, porque ellos no son ningunos delincuentes ni están vinculados con ningún Tren de Aragua, ni con nada, son muchachos deportistas, padres de familia", explicó Rosliany Camayo, esposa de Ringo Rincón, quien vivía en Dallas desde hace un año y medio.



Camayo explicó que su esposo, junto a otros tres compañeros de casa también provenientes de Maracaibo, estaban detenidos para ser deportados, inicialmente, hacia Venezuela "y lo que hicieron fue llevarlos a El Salvador, no sabían que iban para El Salvador, todo fue un engaño".



Asimismo, dijo que Rincón llegó a su casa, en Dallas, "cuando se encontró con la sorpresa de que los tenían allanados, sin preguntarles nada se lo llevaron, solo por los tatuajes".



Camayo explicó que su esposo trabajaba como repartidor de ropa con lo que les enviaba dinero a ella y resto de familiares que viven en el estado Zulia (noroeste).



Entretanto, Michel Hernández, un futbolista profesional de 21 años, aseguró que ninguno de los cuatro deportados pertenece a una banda criminal, por lo que exigió justicia.



"Solo pido justicia para ellos y que todo salga de la mejor manera", reiteró.



Por su parte, Cristi Quintero, prima de Andy Perozo, señaló que los cuatro jóvenes emigraron a Estados Unidos en "busca de un sueño americano" pero, dijo, se encontraron con "la pesadilla americana".



"Ellos estaban pasando muchas necesidades en otro país, tomaron la decisión de devolverse y (...) los trasladaron a El Salvador", se quejó.



Quintero defendió que su primo es "excelente persona, excelente ser humano, buen hijo, buen amigo, buen vecino, no hay palabras negativas hacia él".



Este lunes, Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, denunció que este grupo de jóvenes se presentó ante migración en EE.UU. para volver a Venezuela en uno de los vuelos organizados por su Administración pero, dijo, fueron detenidos.



"Luego los metieron esposados de manos, de piernas, sin decirles a donde iban y cuando llegaron a El Salvador los bajaron a garrote, a palos, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron (el cabello) y le raparon el coco (cabeza)", criticó.



Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas acusadas de supuestamente ser integrantes de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua a El Salvador, que Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.



La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan a esa organización, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.