PSUV confirma jornada este 15 de marzo para escoger en asambleas candidaturas para elecciones del 25 de mayo

13 de marzo de 2025.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello afirmó que ya todo está preparado para participar, el próximo sábado 15 de marzo, en las asambleas de las bases para la postulación de candidaturas a las elecciones de gobernaciones, consejos legislativos y parlamentarias, previstas para el 25 de mayo.



En una rueda de prensa, Cabello resaltó que en esta consulta abierta y popular podrán participar los militantes del PSUV, a partir de los 15 años, los del Gran Polo Patriótico , incluyendo trabajadoras , trabajadores, mujeres, campesinos, campesinas, comuneros y todos los habitantes de la comunidad. Por lo tanto, «no hay restricciones de ninguna naturaleza».



En relación a las normas generales que regirán esta actividad unitaria, reiteró que el proceso de postulación se hará mediante el método de las bases , a nivel de comunidades, a través de los 47 mil 553 grupos comunitarios; los cuales en su gran mayoría ya están conectados al sistema de chequeo de las postulaciones, luego de realizar las pruebas que garantizarán la efectividad de este sistema.



Manifestó que este acto popular se realizará de manera simultánea, a partir de las 2 de la tarde, la cual será dirigida por el jefe o la jefa de comunidad, quien debe informar y publicar el lugar y la hora de la misma. «El proceso de consulta lo rige la Comisión electoral Nacional y podrá auxiliarse en comisiones electorales estadales en caso que se requiera, y serán designadas por la Dirección General del PSUV».



«Debe ser un proceso de encuentro fraterno, unitario, incluyente, solidario y de iguales, que contribuyan al fortalecimiento de la moral de nuestro pueblo»-detalló Diosdado Cabello al tiempo que señaló que las Asambleas también se desarrollarán en los territorios y pueblos indígenas, quienes tienen sus propios métodos.



Cabello dijo que el proceso tendrá tres momentos: un primer momento referido al proceso de postulación de candidatos y candidatas a gobernadores y gobernadoras; Luego, viene el segundo momento para la postulación de candidatos y candidatas para legisladores y legisladoras para el Consejo Legislativo del Estado y finalmente un tercer momento en torno al proceso de postulación para candidatos y candidatas a diputados y diputadas para la Asamblea Nacional (AN).



«Además, el que lo desee podrá auto postularse o postular cinco nombres por cargo, promoviendo la paridad de géneros, la amplitud, el tema generacional y nuevos liderazgos»- enfatizó.



Por primera vez se postularán candidatos para la Guayana Esequiba



Recordó que «a los diputados de la Asamblea Nacional y los legisladores de la Consejos legislativos, se le suman ahora los legisladores al Consejo Legislativo y los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de nuestra Guayana Esequiba»



Igualmente, se agregarán «los candidatos a Gobernador de la Guayana Esequiba, que se van a elegir por primera vez, tal como lo decidió el pueblo, mediante consulta popular. El pueblo ordenó y nosotros cumplimos, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».



«Este proceso es el terror del extremismo, es el terror de la derecha fascista, es el terror de los vende Patria, porque saben que se consolida una fuerza unitaria en defensa de la Patria, de la Revolución, de nuestra constitución en cualquier circunstancia. Estamos convocando un acto unitario».



No podrán ser candidatos Alcaldes y Gobernadores que no financiaron proyectos comunales



El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), advirtió que aquellos Gobernadores y alcaldes que no hayan contribuido al financiamiento de los proyectos comunales no podrán optar a ser postulados como candidatos y candidatas para las elecciones del 25 de mayo.



«Los Jefes y Jefas de calle deberán, al final de las Asambleas, cargar de manera inmediata la información en la plataforma CC200.



Agregó que «el sábado nosotros estaremos de fiesta y luego vamos en un sólo bloque, a la calle, a la batalla y a la victoria»