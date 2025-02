EEUU: Empleado de Pizzería es despedido al poner un letrero en español amenazando con llamar a Inmigración

El gerente de Little César fue despedido por poner un letrero que amenazaba a los inmigrantes Credito: Agencias

El gerente de una sucursal de Little Caesars en Snellville, Georgia, fue despedido tras la controversia generada por un letrero en español que advertía a los clientes que cualquier comportamiento "sospechoso" o acto de "holgazanería" sería reportado a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), según informó Telemundo Atlanta. El anuncio provocó indignación en la comunidad hispana, que consideró el mensaje una amenaza velada hacia los inmigrantes.

El letrero, colocado en la tienda ubicada en Stone Mountain Highway, decía textualmente: "No comer ni holgazanear en la tienda. Cualquier cosa sospechosa será reportada a ICE". Minerva Solano, una cliente que vive a pocos minutos del lugar, fue quien denunció el caso tras sentirse agredida por el mensaje. "Indignante, porque no deberían de juzgar a la persona. Y preocupante porque uno se preocupa por su comunidad", declaró Solano a Telemundo Atlanta, expresando su malestar por el ambiente hostil que generaba el aviso.

El gerente del establecimiento defendió su decisión de colocar el letrero, argumentando que su intención era "mantener a la comunidad segura". En declaraciones recogidas por Telemundo Atlanta, afirmó que el mensaje buscaba disuadir actividades delictivas: "Es solo para mantener a la comunidad segura", dijo, añadiendo que el objetivo era "deshacerse de los criminales, gente que no debería estar aquí".

La reacción de Little Caesars

Al ser cuestionado sobre por qué decidió contactar a ICE en lugar de a la policía local ante comportamientos sospechosos, el gerente no ofreció una respuesta clara, lo que incrementó las críticas hacia su postura. Además, cuando se le preguntó si consideraba sospechosos a todos los latinos, su respuesta fue ambigua, lo que generó aún más indignación.

La reacción de la corporación de Little Caesars no se hizo esperar. Según un comunicado enviado a Telemundo Atlanta, la compañía informó que el letrero fue retirado el mismo día en que se hizo pública la denuncia y que la decisión de colocarlo fue exclusiva del operador de la tienda, sin relación con las políticas corporativas.

Posteriormente, WRDW confirmó que el gerente fue despedido por este incidente. "Esto no representa nuestra política", aseguró un portavoz de la empresa, destacando que Little Caesars no tolera acciones que puedan interpretarse como discriminación o intimidación hacia sus clientes.

Impacto en la comunidad

Pese a la rápida respuesta de la compañía, algunos clientes afirmaron que no volverán al establecimiento. Minerva Solano, quien vio el letrero por primera vez el miércoles por la tarde, aseguró que la experiencia la marcó profundamente. "Saber que uno no puede entrar a comer a gusto sin que haya anuncios de esa manera es algo preocupante", comentó a Telemundo Atlanta.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión en Estados Unidos debido a las recientes políticas migratorias cuyas redadas masivas han intensificado el miedo entre las comunidades migrantes. La anulación de las restricciones que evitaban que se realizaran arrestos en lugares sensibles como escuelas, hospitales y templos religiosos, ha provocado que muchas personas indocumentadas eviten realizar sus actividades diarias, como enviar a sus hijos a clases.

A estas medidas también se han sumado las reacciones de algunas personas en contra de los migrantes. La semana pasada, un grupo de estudiantes de una universidad de Pensilvania se hicieron pasar por agentes federales migratorios para amedrentar a los estudiantes dentro del campus. Los responsables fueron suspendidos.

En el caso de la sucursal de Little Caesar’s, a pesar de que el letrero ya fue retirado y el gerente despedido, el impacto en la comunidad persiste. "Espero que esto cambie para bien", concluyó Solano. La situación ha generado un debate sobre la seguridad y el respeto hacia la diversidad en espacios públicos.