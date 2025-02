Trump descarta deportar al príncipe Harry: “Ya tiene suficientes problemas con su mujer”

La pareja ha recibido una campaña de odio desde que Harry se casó con la norteamericana Credito: Agencias

El presidente norteamericano, Donald Trump, provocador, incisivo, al menos decidió este sábado darle un respiro a una de las muchas personas con las que no tiene coincidencias: el príncipe británico Harry.



En una entrevista con el diario The New York Post, Trump dijo que descartó deportar al autoexiliado miembro de la realeza británica, quien vive en Estados Unidos con su mujer, la actriz Meghan Markle, y distanciado en todo sentido del resto de la familia real en Londres.



Trump on deporting Prince Harry: “I don’t want to do that. I’ll leave him alone. He’s got enough problems with his wife. She’s terrible”pic.twitter.com/3wyADq0Xp1



— Defiant L’s (@DefiantLs) February 8, 2025



Trump respondió a una pregunta sobre la campaña impulsada por la Fundación Heritage contra Harry, cuyo estatus migratorio puso en litigio alegando que puede haber ocultado el uso ilegal de drogas en el pasado.



Ese consumo de drogas, según el think tank conservador, debería haberlo descalificado para obtener una visa estadounidense. Con eso no lo salvaba ni su dinero, su rango jerárquico, ni su pertenencia a la élite del principal aliado de Estados Unidos.



“No quiero hacer eso”, dijo Trump sobre la posibilidad de expulsar a Harry del país. “Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer. Ella es terrible”.



Trump aprovechó para elogiar a Guillermo, el hermano mayor de Harry, con quien se reunió en privado en París en diciembre durante la ceremonia de reapertura de Notre-Dame. “Creo que Guillermo es un gran joven”, dijo.



The Heritage Foundation FOIA-requested Prince Harry’s visa application https://t.co/GIxHBcwaST pic.twitter.com/W1yZXTA15k



— Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) April 3, 2023



El duque de Sussex y su esposa, la norteamericana Meghan Markle, han expresado su desaprobación hacia Trump a lo largo de los años, incluida una vez en que la actriz calificó al presidente de “divisivo” y “misógino”.



Trump, a su vez, ha descrito a Harry como dominado por la mala influencia de Markle. “Creo que al pobre Harry lo están llevando de la nariz”, señaló.



Trump comenzó a pronunciarse en contra de Markle después de su apoyo a Joe Biden en las elecciones de 2020. Durante una emisión en ABC, la actriz instó a los norteamericanos a votar por el demócrata: “Cada cuatro años, se nos dice: ‘Esta es la elección más importante de nuestra vida’. Pero esta lo es. Cuando votamos, nuestros valores son puestos en acción, y nuestras voces son escuchadas”.



Trump brindó por esos días una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde fue consultado sobre Markle y se expresó de manera despectiva: “No soy fan de ella. Le deseo mucha suerte a Harry porque la va a necesitar”.



En 2021, volvió a manifestar su descontento: “No soy fan de ella. No lo fui desde el primer día. Creo que Harry ha sido utilizado horriblemente y algún día se arrepentirá. Ha arruinado su relación con su familia y lastima a la reina. Ella está tratando de hacer cosas que creo que son muy inapropiadas”.