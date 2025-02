Trump instala “botón de Coca-Cola” en la Oficina Oval mientras mexicanos boicotean a la empresa

Donald Trump trajo de vuelta a la Casa Blanca el famoso botón de Coca-Cola Light inmediatamente que inició su segundo mandato presidencial en Estado Unidos, y casi al mismo tiempo que los latinos convocaron un boicot contra la empresa por apoyar las políticas antiinmigrantes.

Conocido en inglés como el botón de Diet Coke, éste se encuentra en el escritorio Resolute de la Oficina Oval, desde donde Trump dirige el país. Cabe destacar que en su administración de 2017-2021, el presidente ordenó su instalación en su espacio de trabajo junto a otros cambios personalizados.

Según informó el Wall Street Journal en 2017, el botón sirve para convocar al personal de la Casa Blanca a llevar latas de Coca-Cola Light a la oficina del presidente siempre y cuándo él quisiera.

Donald Trump toma 12 latas de Coca-Cola Light al día

La afición de Trump por la Coca-Cola es de conocimiento público. Se sabe que el presidente llega a tomar hasta 12 latas de esta bebida al día.

Esta cantidad puede cambiar cuando se encuentra en medio de algún evento político. Por ejemplo, cuando fue su investidura el 20 de enero pasado, Trump fue visto brindando con el vicepresidente JD Vance con un vaso de Coca-Cola Light; en su administración pasada también fue visto numerosas veces tomando refresco en lugar de bebidas basadas en alcohol.

Y justamente, el consumo de al menos 12 latas al día de esta bebida es una respuesta a su abstinencia al alcohol, misma que ha durado décadas.

Según ha dicho Trump, dejó de tomar cualquier tipo de alcohol y tabaco debido a la adicción que llevó a la muerte a su hermano Fred en 1981 a los 42 años de edad.

"Tuve un hermano, Fred. Un gran tipo, el más guapo, con la mejor personalidad, mucho mejor que la mía", dijo Trump durante una conferencia de prensa en 2018. "Pero él tenía un problema. Tenía un problema con el alcohol y me decía: 'No bebas. No bebas'. Era sustancialmente mayor y yo lo escuchaba y lo respetaba".

Trump recibe Coca-Cola especial del presidente de la empresa

El día de la investidura presidencial en Washington DC, el director ejecutivo de la compañía Coca-Cola, James Quincey le regaló a Trump un refresco light en botella edición especial para celebrar su regreso a la Casa Blanca.

La botella presentó el nombre de Trump debajo de una ilustración de la Casa Blanca y su cargo, así como de la fecha histórica. Ediciones como ésta serán repartidas de manera limitada en la Casa Blanca y en eventos oficiales.

Latinos promueven boicot contra Coca-Cola por "traicionarlos"

Después de que se hiciera viral esta noticia, además de otros factores como las políticas antiinmigrantes puesta en marcha por la administración desde el día 1 y la guerra de aranceles contra México, los latinos, principalmente los mexicanos, promovieron un boicot contra Coca-Cola.

"Coca-Cola le dio la espalda a los latinos, a la gente que construyó la empresa y responsable de que sea tan exitosa fuera de Estados Unidos", dicen. "Coca-Cola nos traicionó, ahora nos toca hacerle pagar no consumiendo sus productos", alegaron los latinos, en especial los mexicanos en su movimiento en redes sociales.

En varios videos que se han compartido en internet se aprecia cómo los productos son rechazados por los consumidores, incluso tirados al suelo en los supermercados o a la basura dentro de los hogares latinos.

Asimismo, los involucrados en el boicot han apostado por la competencia Pepsi o Red Cola. "Patriotas, cambiemos de Coca-Cola a Red Cola, una marca refresquera 100 por ciento mexicana. Red Cola, hecho en México", "Ya sea por salud, por el planeta o por nacionalismo, es el momento perfecto para dejar la Coca-Cola", "Me encanta la idea de que dejen de tomar Coca-Cola para apoyar a México. Nos veríamos mejor con menos obesidad y diabéticos mejor controlados", señalan los internautas.