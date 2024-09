(VIDEO)Tarek William Saab dejó fuera de control a Fernando del Rincón quien cortó abruptamente la entrevista

La polémica entrevista ofrecida por el Fiscal General de la República Tarek William Saab a la cadena televisiva CNN en español, explicó de manera clara que la oposición extremista no llevó las actas al Tribunal Supremo de Justicia.

“Ante la pregunta ¿dónde están las actas? Dijeron, las tiene "Súmate", por Dios, "Súmate" es una empresa privada que existe desde el año 2001 para realizar fraudes electorales como el de las primarias del año 2023”, enfatizó Saab a un Fernando del Rincón que perdió el control varias veces en el programa mostrando su falta de objetividad como periodista.



La máxima autoridad del Ministerio Público aclaró que en Venezuela el Poder Electoral no es "Súmate" ni la página web que fue creada por la extrema derecha venezolana.

“Quienes tienen la última palabra en torno a las elecciones son dos Poderes, el Poder Judicial que con peritaje verificó que el conteo que dio el Poder Electoral fue el correcto, y el Poder Electoral que dio resultado y proclamó a Nicolás Maduro como Presidente reelecto”, señaló Tarek William Saab.

Igualmente cuando Saab fue abordado por el tema de los Derechos Humanos en Venezuela en medio de las acciones violentas post 28J, el Pte del Poder Ciudadano detalló que a 45 días de esos lamentables hechos el MP no ha recibido ninguna sola denuncia contra ningún cuerpo de seguridad vinculante a mala praxis policiales y denunció cómo instrumentalizan el tema de los DDHH para atacar a Venezuela mientras en Gaza el Estado de Israel ha matado a más de 40.000 inocentes y las ONGs no dicen nada, a lo que Rincón fuera de sí replicó: “A MÍ NO ME INTERESA GAZA”.