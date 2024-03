Entramos en la recta final para la inscripción de candidatos en el CNE

17 de marzo de 2024.- El proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se desarrollará la próxima semana, entre el 21 y el 25 de marzo, y está claro que en cuatro días quedará echada la suerte de los candidatos presidenciales que cumplan con los requisitos para sumarse a los comicios y captar el interés de los votantes.



El Poder Electoral fijó un lapso de 20 días para que los partidos políticos modifiquen o sustituyan las candidaturas para el proceso que ha sido convocado para el 28 de julio. Se indicó que la acreditación de testigos se hará desde el 28 de junio y la capacitación de miembros de mesa será entre el 28 junio y el 27 de julio.



Informó el Poder Electoral que está activado para el proceso de julio con todo su equipo profesional y técnico.



Todo ello impulsa los análisis de expertos en estudios de opinión, quienes plantean ese tan valioso “lo que está en juego” el 28 de julio.



Schémel: elecciones y economía



Diversas encuestadoras comienzan a precisar los caminos para los aspirantes a la Presidencia del país, así como los que también tendrán las organizaciones que los respaldan.



Para Oscar Schémel, presidente de Hinterlaces y experto en Comunicación Política y Mercadeo Electoral, desde que el presidente Nicolás Maduro solicitó “¡elecciones ya!” comenzaron a moverse fuerzas diversas para adaptarse al cronograma electoral y el tiempo es un factor clave.



“Terminó el juego a media cancha. Llegó la hora de los penaltis. Cada paso será crucial”, amplía en sus perspectivas Schémel, destacando con cifras en la mano lo que tiene el país en su opinión generalizada.



“Más del 80% de los venezolanos está en contra de las sanciones”, explica en sus análisis proyectados en redes sociales, y aunque el tema no es netamente electoral, da muestra de cómo el país se suma a la voz que reclama las medidas coercitivas “que afectan a todos los sectores y no como dice la propaganda opositora que solo castiga a los líderes de la revolución”.



Otro aspecto clave que también se mete en el desarrollo de este proceso electoral es que “42% de los venezolanos piensa que las sanciones son la principal causa de la crisis económica”, con lo cual se establece que “el desempeño económico del presidente Nicolás Maduro es crucial en este proceso electoral, gestionando, solucionando, dando respuestas fundamentalmente en lo pequeño, en lo cotidiano”.



Considera que cada acto de Gobierno “tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los venezolanos”. Indica que “este proceso electoral se va a definir sobre la evaluación que hagan los venezolanos acerca de la situación económica y hoy 55% opina que la situación económica está mejorando”.



León: certidumbres proyectables



Luis Vicente León, economista, magister en Ingeniería Empresarial y presidente de Datanálisis, explica que “en un mapa lleno de incertidumbres hemos compartido la opinión de que sí existen” dos predeterminadas certidumbres que eran proyectables: El mantenimiento de la inhabilitación de María Corina Machado y la candidatura de Nicolás Maduro por parte del PSUV.



“Es normal que se hayan retado ambas proyecciones que hicimos y que además caigan mal en algunos segmentos, aunque sean ciertas”, dice al referirse en el ecosistema de las redes sociales a las posturas críticas de sus análisis que hace en esos espacios.



Sobre las fechas y el tiempo que queda, León expresa que la presión no está en el 28 de julio, cuando serán las presidenciales, sino en el 25 de marzo, cuando se cierra la inscripción de candidatos.



Las fechas que están en el tablero



Los interesados podrán interponer ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) recursos en contra de la admisión o rechazo de las postulaciones entre el 2 y 4 de abril, mientras que la admisión de estos documentos se hará entre el 3 y el 7 de abril, destaca el cronograma.



Se precisa que el CNE anunciará la decisión correspondiente entre el 9 y el 18 de abril. El 8 de abril será el acto de escogencia de la posición en la boleta.



El Registro Electoral preliminar se aprobará el 28 de abril y su publicación está prevista para el 29 de abril. La acreditación de testigos se hará entre el 28 de junio y el 27 de julio y la capacitación de miembros de mesa, sorteados, será entre 28 junio y 27 de julio. Del 13 al 16 de junio se enviará el material electoral a las embajadas. Sobre el simulacro, este se realizará el 16 de julio.

