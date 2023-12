Presidente de Guyana no descarta la creación de bases militares de EEUU para defender "su territorio"

Credito: Web

13-12-23.-El presidente de Guyana, Irfaan Alí no descarta la creación de una base militar para la defensa de su país. La declaración la hizo en medio de tensiones con Venezuela por el territorio Esequibo, disputado desde hace más de cien años.



“La cooperación militar y en materia de defensa con Estados Unidos ha sido muy amplia y crecerán en el futuro”, dijo durante una entrevista con la BBC. El mandatario guyanés señaló que “todo esto es parte de nuestra estrategia de defensa y seguirá creciendo”.



Alí sostuvo que habrá más programas de formación y más intercambios conjuntos. Destacó que estos programas no solo serán con Estados Unidos, sino también con varios de sus socios en relación con Venezuela.



“Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la soberanía y la integridad territorial de Guyana”, afirmó, al ser preguntado si estaba dispuesto a permitir la creación de una base militar estadounidense en Guyana.



El gobernante aseveró que su administración sigue todas las acciones de Venezuela. Destacó que trabajarán en el monitoreo de manera integral el comportamiento de Venezuela.



“Estamos analizando toda la inteligencia y en el momento oportuno tomaremos la decisión adecuada. Pero sea lo que haga falta, con nuestros socios bilaterales, con nuestros socios internacionales para proteger la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de Guyana, lo haremos”, añadió.



En la conversación se abordó la reunión que sostendrá con el presidente venezolano Nicolás Maduro el jueves 14 de diciembre. Al respecto, recalcó que



“no somos nosotros los agresores”. Aseguró que Guyana no amenaza a nadie con el uso de la fuerza.



“Guyana hará todo lo que esté a su alcance, dentro del ámbito del derecho internacional, para garantizar que nuestra integridad territorial y soberanía sean preservadas intactas”, expresó.



Recordó que “nuestras fronteras se establecieron en 1899” y en este momento, añadió, “hubo una fijación total y completa de nuestras fronteras. Todos nuestros socios en esta región, incluido Brasil, Caricom, CELAC, Estados Unidos, el hemisferio occidental y la comunidad internacional respetan el laudo arbitral de 1899 como un acuerdo total y completo para nuestra frontera”-



Según Alí, el acuerdo de Ginebra disponía que si las partes no llegaban a una conclusión, el secretario general de la ONU determinaría los medios para resolver esta controversia. Sostuvo que el secretario general de la ONU determinó que la Corte Internacional de Justicia era el medio para resolver esta controversia.



“Ahí es donde se decidirá esta controversia y el reclamo de Venezuela y acataremos el resultado de este caso y llamamos a Venezuela a hacer lo mismo”



En relación con las conversaciones y reuniones, manifestó que “como buenos vecinos tenemos que coexistir, tenemos que trabajar para garantizar que esta región siga siendo una región de paz y estabilidad”.



“Esas conversaciones tienen como objetivo reducir la amenaza del uso de la fuerza por parte de Venezuela. Porque Guyana no amenaza a nadie”, agregó.



Aunque dijo que no teme una invasión por parte de Venezuela, destacó que “tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad por la retórica que está saliendo de Venezuela”.