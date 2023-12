(VIDEO) "El 61% de los países miembros de la ONU no reconocen el carácter obligante de la jurisdicción de la CIJ"

"El 61% de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas no reconocemos el carácter compulsivo y obligante de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia", aseveró el presidente Nicolás Maduro, quien destacó que para "reconocerla hace falta el consentimiento del Estado, del país".

"Si usted va a resolver una controversia allá, usted va y firma, reconozco la jurisdicción de esta corte para determinado tema. Así que no es obligante", ejemplificó el Mandatario venezolano, durante la edición número 29 de su programa Con Maduro +.

En este sentido, el jefe de Estado subrayó que Venezuela "ha ratificado su posición histórica de no reconocer esa jurisdicción y de adhesión al Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 por las partes en disputa para resolverla de manera amistosa y satisfactoria", al referirse a la controversia territorial entre Venezuela y Guyana.

En esta edición, el jefe de Estado compartió la lista de 119 países que no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al precisar: "Son 119. No es uno, no es solo Venezuela".

Paradójicamente, en la disputa territorial sobre Guyana Esequiba, Georgetown y Washington, han insistido en obligar al gobierno venezolano a reconocer tal jurisdicción, sin embargo, Guyana y Estados Unidos están entre los 119 países que no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

"La República Cooperativa de Guyana no la reconoce. Que se sepan todas estas verdades para tener a un pueblo consciente, despierto y para saber que tenemos las razones históricas, la razón jurídica, la razón moral, la razón política, la razón diplomática de nuestro lado", subrayó el presidente Maduro, quien ratificó que Venezuela no la "ha reconocido jamás, no reconocemos, y con el mandato del 3 de diciembre, jamás reconoceremos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia".

