Guyana dice que se prepara ante posibles acciones de Venezuela, que responde “no provoquen”

20-11-23.-El presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó el sábado su confianza en que “la sensatez” prevalezca en el conflicto limítrofe con Venezuela, pero aseguró que su Gobierno está tomando “todas las acciones” necesarias para proteger su soberanía e integridad territorial.Ali ofreció una rueda de prensa en la que se refirió al referendo que Venezuela realizará el 3 de diciembre, en el que preguntará a sus ciudadanos si otorga la nacionalidad a los habitantes del Esequibo, una zona de 160.000 km2 rica en recursos naturales que ambos países reclaman como propia, y si la declara como un nuevo estado.“Creo que la paz de esta región debe ser importante también para Venezuela (…), pero no damos nada por sentado”, dijo Ali, quien calificó la consulta como una violación a la ley internacional y una amenaza para la estabilidad regional.Un laudo, un tratado y una corteLa disputa territorial entre Guyana y Venezuela se remonta a más de un siglo, cuando un laudo arbitral nulo e írrito, realizado en París en 1899, estableció los límites entre ambos países. Guyana defiende ese laudo, pero Venezuela lo desconoce y se basa en un tratado firmado en Ginebra en 1966 con el Reino Unido, antes de la independencia guyanesa.El caso está actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya competencia Venezuela rechaza.La controversia se ha agudizado con el hallazgo de importantes yacimientos petroleros en el Esequibo, que han elevado las reservas de Guyana a al menos 10.000 millones de barriles, superando a las de Kuwait o Emiratos Árabes.Alios y enemigosEl presidente guyanés afirmó que ha conversado con “socios”, incluyendo “miembros del Consejo de Seguridad” de la ONU, sobre la situación con Venezuela, aunque no dio más detalles. “Creemos que Venezuela no actuaría de manera imprudente. Sin embargo, si actúan de manera imprudente (…), ya hemos contactado a nuestros aliados estratégicos”, señaló.Ali también se refirió a la propuesta de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de sostener una reunión bilateral, pese a las crecientes tensiones. El mandatario guyanés se mostró dispuesto a dialogar como “buen vecino”, pero enfatizó que la controversia territorial debe ser resuelta en la CIJ.Ali ha sido acusado por el gobierno venezolano de ser un “empleado guerrerista” de la empresa petrolera ExxonMobil, que explota los recursos del Esequibo. Altos funcionarios del Gobierno venezolano difundieron esta semana en redes sociales una caricatura en la que Ali carga un maletín lleno de dólares con logos de ExxonMobil.“Ha hablado el empleado guerrerista de la ExxonMobil (…) para amenazar a Venezuela”, escribió en la red social X, antes Twitter, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en respuesta a las declaraciones de Ali.Maduro “ha sido muy claro: ¡NO PROVOQUEN A VENEZUELA! No tenemos miedo a sus amos imperiales, de quienes heredó grosera arrogancia. Ya el Sr Irfaan dictó sentencia contra Venezuela. Y ahora pretende amedrentar a nuestro pueblo con sus jefes militares del Comando Sur. ¡El 3 de diciembre habrá referendo y el 4 de diciembre seguiremos libres e independientes! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!”, publicó Rodríguez.