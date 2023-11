Pompeyo Torrealba: El Esequibo es nuestro, por historia, razón y justicia

Pompeyo Torrealba y Freddy Ñañez

6 de noviembre de 2023.- El Coronel, y próximamente, General de la República, Pompeyo Torrealba, durante su participación en el Podcast Lucha Almada, conducido por el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, destacó la necesidad de que los venezolanos y las venezolanas conozcan los detalles de la batalla que está librando el Gobierno nacional en la recuperación del territorio Esequibo, el cual le pertenece a Venezuela “por la historia, por la razón, por la justicia”, y la importancia de participar en el Referéndum Consultivo del próximo 3 de diciembre.



Torrealba afirmó que el referéndum es justo, legal y necesario, debido a que el Estado venezolano es presidencialista y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, debe tener la aprobación del pueblo para tomar algunas decisiones que van referidas, precisamente, a la configuración geográfica del país, son problemas de alto nivel estratégico, los cuales, necesariamente deben tener un respaldo de la población venezolana.



Para explicar mejor la necesidad de participar en la cita electoral del próximo 3 de diciembre, Pompeyo Torrealba ofreció cinco razones poderosas para decir Sí, y son las siguientes:



La primera razón, “es un contundente mil veces sí, porque el Laudo Arbitral de París del 3 octubre 1899, fue una componenda imperialista y colonialistas para arrebatarnos un territorio, en virtud de que nosotros no teníamos autoridades que nos defendieran en aquel entonces, de manera tal, que abusaron de la debilidad del cuerpo social de Venezuela”.



“Hoy, Venezuela no es la misma de 1899, se equivocan, nosotros no somos aquel país que no tenía gobierno, aquel país que no tenía canciller, aquel país que no tenía Fuerza Armada… hoy en día, Venezuela es otra, el mundo entero es otro, los aliados son otros; debemos tener en consideración que el Laudo Arbitral de París fue producto de esa presión de los imperios de Estados Unidos e Inglaterra, que se aliaron en aquel entonces para quitarnos un territorio que es nuestro, por la historia, por la razón y por la justicia”.



La segunda razón es porque el Acuerdo de Ginebra de 1966, es el documento más importante, el documento más trascendental, es el documento que dicta la normativa de cómo debe ser el comportamiento de Venezuela y de Guyana para la búsqueda de la solución del problema limítrofe.



“Guyana tiene que entender que el territorio que le corresponde son 20 mil millas cuadradas al Este del río Esequibo, que fue lo que Inglaterra compró legalmente a Holanda, hay documentos que lo certifican, esas millas compradas por Inglaterra son los establecimientos que tenían los holandeses que ni siquiera eran departamento, eran bienechurías, era una ranchería que las utilizaban los holandeses para almacenar la mercancía que tenían para comercializar, y esa mercancía no era otro, sino los esclavos que traían de África en barcos negreros y los depositaban allí para poder venderlos y negociarlos en todas las Antillas y América del Sur, por lo tanto, lo que Inglaterra compró fueron 20 mil millas cuadradas que son 37,000 km² de territorio, que Venezuela se lo respeta, Venezuela no quiere ni un metro cuadrado de ese territorio, Venezuela lo que aspira y espera, y buscará por todos los medios para recuperar, es el espacio geográfico que Inglaterra le robó a Venezuela, el que le cercenó parte del estado Bolívar y parte del estado Delta Amacuro… Entonces, tenemos que hacerle entender al mundo entero, a los guyaneses y a todos los venezolanos que no tengan el conocimiento, de que Guyana tiene dos espacios geográficos, uno que le pertenece legalmente, que son 20 mil millas cuadradas y tiene 159,500 km² de territorio robado, usurpado, invadido por Inglaterra que es lo que Venezuela quiere recuperar y que Guyana se encuentra usufructuando, haciendo fiesta con un territorio que está sujeto a reclamación por Venezuela”.



La tercera razón es porque la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, ni tiene competencia, porque Venezuela no le ha dado el consentimiento para que pueda actuar legalmente dentro de un juicio entre los dos Estados, que es el Estado de la República Cooperativa de Guyana y el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo tanto, la respuesta debe ser sí, no tiene ni jurisdicción ni tiene competencia.



La cuarta razón es que todos los venezolanos deben oponerse conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar que está pendiente por delimitar, por lo que que esta acción es ilegal y es una violación del derecho internacional.



“La respuesta en el referéndum es sí, el mar territorial es producto del territorio y si no hemos solucionado el problema del territorio, menos hemos solucionado el problema del mar territorial y la plataforma continental que le corresponde a ese territorio, por lo tanto, el hacer uso del mar es usufructuar un espacio geográfico marítimo que no le corresponde a Guyana, hasta tanto no haya la delimitación correcta del territorio para que entonces podamos entrar en una segunda fase que es la delimitación del mar territorial y la plataforma continental de ese territorio terrestre”, puntualizó.



La quinta razón, y no por menos importante, es la necesidad de crear el estado Guayana Esequiba, debido a que ese territorio fue invadido por Inglaterra, “y así, podamos nombrar autoridades y podamos manejar mejor la situación del territorio del estado, pero debemos tener la autorización y la votación unánime del pueblo venezolano en cuanto a ese detalle de la formación y la creación de ese estado”.



Por lo otro, Torrealba agregó que se está hablando también de la identidad nacional, “todo ciudadano nacido en el territorio venezolano, es ciudadano venezolano porque el territorio es nuestro y todo ciudadano que haya nacido allí es venezolano por nacimiento, por lo tanto, con respecto al tema de identificación, todo ciudadano venezolano nacido en territorio venezolano, debe tener su cédula de identidad por nacimiento, en el caso de los ciudadanos guayaneses que deseen poseer cédula podrán nacionalizarse como venezolanos a través del procedimiento regular regido por la institución de competencia de Venezuela”.



“Este es un problema del Estado venezolano, todos los venezolanos tenemos que estar como un solo hombre, unidos en el esfuerzo de recuperar lo que nos han quitado”, aseguró.



Los venezolanos y venezolanas están convocados para una nueva jornada electoral, en la que, sin distingo de clases, clero, tendencia política, deberán defender su derecho histórico territorial para recuperar el Esequibo, el cual, fue robado por Estados Unidos e Inglaterra y que hoy continúan con su deseo imperial de despojar a Venezuela de lo que le pertenece.



Estas son las preguntas para la cita del 3 de diciembre:



1 .- ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?



2 .- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba



3 .- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba



4 .- ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?



5 .- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?.

