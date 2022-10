«Necesitamos un socialismo democrático»

26 de octubre de 2022.-

El pensamiento utópico tiene muy mala fama. Pero para el escritor Kim Stanley Robinson, deberíamos resistirnos a la idea de que estamos condenados al desastre climático, e insistir en que hay un mundo más allá del capitalismo.

No hay muchos escritores populares que se enfrenten al sistema capitalista, a las grandes teorías sociales y económicas y a la utopía. Y aún son menos los que se interesan por la crisis medioambiental y el futuro próximo que nos depara. Pero Kim Stanley Robinson es uno de ellos, un autor tan prolífico como político, famoso por su Trilogía marciana.

Su novela más reciente se titula El ministerio del futuro, apodada una obra de «cli-fi» (ficción climática). Nos ayuda a pensar en las catástrofes que tenemos por delante, pero también en lo que podemos hacer al respecto. Philippe Vion-Dury, de la revista Socialter, habló con el autor sobre el ecoterrorismo, la geoingeniería y los temas que impregnan la literatura contemporánea.

Philippe Vion-Dury (PVD)

Su novela no se ajusta a los géneros clásicos de «utopía» o «distopía»… En realidad, ni siquiera es ciencia ficción. ¿Cómo definiría El ministerio del futuro? ¿Realismo proléptico? ¿Prospectiva ficcional? Hay quienes dicen incluso que es un ensayo o un tratado político (de ochocientas páginas) convertido en novela. Y, en efecto, hay múltiples pasajes que pretenden claramente informar al lector…

Kim Stanley Robinson (KSR):

Insisto en que El ministerio del futuro es una novela de ciencia ficción. Es una novela, sin duda, porque la novela es una forma muy amplia, que puede incluir muchos otros tipos de géneros en ella, todos echados a la olla para hacer una especie de guiso; y también es ciencia ficción, simplemente porque está ambientada en el futuro. Yo diría que la ciencia ficción es un género que se divide en tres partes: el futuro lejano (a menudo llamado space opera), el futuro cercano (realismo proléptico, tal vez), y luego una tercera zona intermedia menos frecuente en el tiempo que yo llamo «historia futura», que es digamos unos cien a trescientos años en el futuro; esta zona es mucho más rara, pero muy interesante, y es donde he situado muchas de mis novelas. Pero El ministerio es ciencia ficción de un futuro cercano.

Hay algunas novelas famosas en la literatura estadounidense que dejan muy clara la naturaleza mixta de la forma, como Moby Dick, de [Herman] Melville, y USA, de John Dos Passos, que era la novela estadounidense favorita de [Jean-Paul] Sartre. Son grandes novelas, más allá de mis capacidades, pero me han servido de inspiración para mi propio trabajo, en particular para 2312 y El ministerio. Se podría decir que estas novelas tienen forma de bricolaje, de heteroglosia o de trenzas polivocales, pero ya se entiende lo que quiero decir.

PVD: Usted ha sido un observador minucioso de los problemas del cambio climático desde hace algunas décadas, y ha escrito muchas novelas sobre el tema. ¿Diría que es un tema suficiente o adecuadamente presente en la literatura moderna (aparte de la ciencia ficción)?

KSR: La verdad es que no, pero tampoco descartaría muchas novelas nuevas que se publican como novelas corrientes o mainstream —realismo doméstico, lo llamo— o la novela modernista o realista, ambientadas en el «presente» o en el pasado reciente, que ahora se ocupan del cambio climático (un buen ejemplo es Una biblia para niños, de Lydia Millet, o Clade, de James Bradley) que lo hacen muy bien utilizando las formas y contenidos novelísticos estándar para contar una historia climática ambientada en el presente y en el futuro inmediato. Así que tal vez todavía no sea un presente adecuado, pero los escritores ciertamente lo están intentando, y con buenos resultados.

PVD: Amitav Ghosh, por ejemplo, en El gran desvarío, afirma que los efectos del Antropoceno están ausentes de la «literatura burguesa», que la crisis ecológica es también una crisis de la narrativa, por ser incapaces de entenderla, por ser demasiado grande, demasiado invisible, demasiado lenta…

KSR: Rechazo por completo el análisis de Ghosh por su desestimación jerárquica y snob de la ciencia ficción como género igual a cualquier otro, incluido el supuestamente superior realismo doméstico. El esnobismo es siempre arrogancia, y la arrogancia es siempre estúpida. Véase [Marcel] Proust para el gran análisis de esta asustada e insegura pretensión de superioridad que está en el corazón del esnobismo; cualquiera que pretenda este tipo de superioridad es como Madame Verdurin. Lamentablemente, Ghosh es un excelente novelista convencional; El palacio de cristal es una gran novela nacional, pero es uno de los muchos buenos novelistas que son bastante malos en la crítica o la teoría. En este caso se trata de algo importante, no solo una vergüenza personal, porque ha atacado precisamente al género que puede hacer lo que él dice que quiere que se haga.

Así que hay que decir que la ciencia ficción es el realismo de nuestro tiempo; que es un género mejor para tratar nuestro momento actual que la «literatura burguesa» que él ejemplifica; y que sus propios intentos de ficción climática escritos desde El gran desvarío son muy débiles porque no entiende el poder de la ciencia ficción y, por tanto, no cree en ella, por lo que su poderoso talento se desperdicia en obras finamente escritas pero triviales. La ficción histórica o la seminarrativa no harán lo que necesitamos que se haga en la ficción ahora. Debería situar una novela treinta años en el futuro y ver qué pasa. Podría ser buena. Y entonces habría pasado de «la mansión de la literatura» a una de «las dependencias de la literatura», como él mismo dijo, y podría aprender que es ahí donde reside el verdadero poder. La ciencia ficción —que es a nuestro tiempo como las obras de teatro a la Inglaterra isabelina— es la forma adecuada para el contenido.

PVD: Por otra parte, podríamos decir que, en cierto modo, el Antropoceno está muy presente en nuestro «imaginario colectivo» a través de la ciencia ficción, pero de una manera oscura y mala, tal vez. ¿No son las sagas de ópera espacial, por ejemplo, como la muy popular The Expanse, las que fomentan la ideología del «escapismo», de la construcción de una especie multiplanetaria que escapará a su destino en la Tierra… en lugar de luchar por construir un futuro habitable?

KSR: Me gusta The Expanse, que está ambientada en esa «historia futura» de doscientos años hacia adelante que he mencionado y utiliza ese espacio ficticio para explorar cuestiones que son acuciantes ahora mismo, especialmente en su análisis del capitalismo, expandido al espacio para revelar sus problemas. Así que aquí hay que recordar una vez más que, dado que la ciencia ficción abarca toda la ficción ambientada en nuestro futuro, desde mañana hasta dentro de cinco millones de años, es un género grande, con subgéneros divididos por cuán lejos avanzan en el futuro.

La ficción del futuro lejano, a menudo llamada space opera, utiliza nuestra galaxia como un espacio narrativo semimágico, y a menudo puede ser muy educativa y entretenida al examinar cuestiones filosóficas básicas. Entre los ejemplos de este tipo de ficción se encuentran Iain Banks, Ken MacLeod, Alastair Reynolds, John Scalzi, Wolfgang Jeschke y Catherynne Valente, entre muchos otros. The Expanse está más cerca del presente que estos, y por tanto se sitúa en esa zona temporal relativamente poco explorada de cien a trescientos años a partir de ahora; esta zona es mi especialidad, y puedo ver el efecto de mi trabajo en The Expanse, lo que es un placer presenciar.

PVD: A veces se subraya la ambivalencia de cierto tipo de ciencia ficción con respecto a la tecnología: al tiempo que critica la tecnología o su posible uso, también refuerza su posición central en nuestra visión del futuro, su halo de ineluctabilidad. Podríamos decir, con la Trilogía marciana, que estabas condenado a reforzar la creencia de que un día podremos «terraformar» un exoplaneta y, por qué no, alterar o salvar la Tierra también por estos mismos medios. En El ministerio del futuro también escenificas experimentos de geoingeniería que conllevan una ambivalencia adicional: aunque no queramos hacerlo, ¿podremos evitarlo si las cosas se vuelven locas? ¿Qué opina al respecto?

KSR: Quiero señalar que hemos sido tecnológicos durante toda la historia de nuestra especie, y de hecho evolucionamos con tecnologías (de fuego y piedra y madera, etc.) para convertirnos en humanos en primer lugar. Cualquier simple crítica a la tecnología como tal es un malentendido de lo que es el ser humano: el primate social que utiliza la tecnología. Homo faber.

Así pues, si la fuente de energía subyacente de nuestra civilización —una tecnología— nos ha envenenado accidentalmente —lo que ha ocurrido—, es totalmente apropiado esgrimir otras tecnologías para revertir el daño si podemos. Algunos daños pueden revertirse (la acumulación de CO2 en la atmósfera), pero otros no pueden revertirse nunca (las extinciones). Dado que estamos comenzando un evento de extinción masiva, tenemos que considerar todas las acciones posibles como cosas que podríamos hacer mientras todavía sirvan de algo.

Llamar a algunas de estas acciones «geoingeniería» y luego definirlas de antemano como malas acciones no es un movimiento útil en este momento. Los derechos de las mujeres son geoingeniería: cuando las mujeres tienen sus plenos derechos humanos, el número de humanos disminuye y hay menos impacto en la Tierra. Una vez que se acepta esto, la inutilidad de la palabra se hace evidente. Cada movimiento de nuestra civilización tiene repercusiones planetarias, y todos son ahora importantes. Creo que hay que pensarlo así y evitar todos los juicios viscerales al servicio de la pureza ideológica del sujeto burgués individual que sostiene dicha opinión. La pureza de las propias creencias está muy sobrevalorada.

PVD: A propósito de la tecnología, Ursula Le Guin dice que es «una empresa heroica, hercúlea, prometeica, concebida como un triunfo, por lo tanto, en última instancia, como una tragedia». Cito: «Sin embargo, si se evita el modo lineal, progresivo, de la flecha del tiempo de lo tecno-heroico, y se redefine la tecnología y la ciencia como una bolsa de transporte principalmente cultural en lugar de un arma de dominación, un efecto secundario agradable es que la ciencia ficción puede verse como un campo mucho menos rígido y estrecho, no necesariamente prometeico o apocalíptico en absoluto, y de hecho menos un género mitológico que uno realista». ¿Qué opina al respecto?

KSR: Todo eso está muy bien, y me encanta Úrsula y sus puntos de vista transformadores, pero ella estaría de acuerdo con esto (espero): ¡una bolsa de transporte es una tecnología! Así que dejémonos de distinciones míticas y centrémonos en la supervivencia de la civilización, por favor, que será un logro tecnológico, igual que el peligro fue creado en parte por logros tecnológicos anteriores.

Dicho esto, la verdadera creación del peligro proviene del capitalismo, como también estaría de acuerdo Le Guin. Si la tecnología se desplegara para el bienestar humano y de la biosfera, estaríamos en buena forma incluso ahora; pero se despliega para el beneficio, la apropiación, la explotación y las ganancias para los ricos, y así el mejor bien no se logra y estamos en terrible peligro. Esto no es culpa de la tecnología, sino del capitalismo, que por supuesto es un software de sistemas, por lo que también es una tecnología… pero una mejor es la justicia.

PVD: Su novela también arroja luz sobre algo bastante raro en la literatura, y aún más en el debate público: el ecoterrorismo. Desde la novela de Edward Abbey La banda de la tenaza, publicada hace ya medio siglo, parece que la idea de actos violentos para proteger la «Naturaleza» (y ahora el clima, o el planeta, o lo que sea) quedó marginada. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es un tabú entre los escritores?

KSR: Esta es una pregunta muy interesante, y no tengo una buena respuesta para ella, siento decirlo. Estoy desconcertado. Tal vez el concepto de tabú, que usted sugiere, sea bueno en este caso. Una vez, Rod Serling escribió un guion de La dimensión desconocida en el que la gente tomaba un avión como rehén, y exigía un aterrizaje y un rescate, etc. Después de que saliera la serie de televisión, empezaron a ocurrir hechos reales como ese. ¿Inspiración? ¿Coincidencia? Nadie puede estar seguro, pero recuerdo haber oído que Serling quedó sorprendido por los acontecimientos.

Así que, ecoterrorismo: primero, hay que cuestionar la palabra. ¿Qué pasaría si este tipo de acción se llamara Resistencia, como en Francia durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces todo el equilibrio moral cambia. Además, si no se daña a las personas, solo a los bienes y a la maquinaria, ¿es esto terrorismo, o incluso violencia? Tal vez estas palabras deban reservarse para dañar a las personas, y condenarse siempre, creo, pero romper maquinaria, tal vez no tanto. El libro de Andreas Malm How to Blow Up a Pipeline es bueno para hacer esta distinción. Es una distinción importante, porque la gente que nunca querría hacer daño a otras personas por ninguna razón (como yo) podría estar de acuerdo con romper una excavadora, bloquear un oleoducto, etc.

Sin duda, este es un tema que la ficción debería explorar más de lo que lo hace ahora. The Overstory, de Richard Powers, aborda este tema hasta cierto punto, pero debería haber muchos más libros como éste. Posiblemente The Overstory sea tan popular como lo ha sido porque explora estos temas, entre otros.

PVD: Usted menciona a Malm. Con su dúo de personajes (Frank, el tipo dañado que ha sobrevivido a una ola de calor apocalíptica, y Mary, la tecnócrata que tiene un poder limitado sobre las cosas pero que quiere hacer el bien) casi parece que crea una versión ficticia de la «teoría del flanco radical» desarrollada por este autor en su libro. Sugiere que incluso los «moderados» necesitan a los «radicales» para que sus reivindicaciones parezcan aceptables, por lo que ambos flancos no deben socavarse mutuamente. Sin embargo, en nuestro mundo actual, parece que la mayoría de la gente sigue aborreciendo cualquier tipo de radicalismo o «violencia», incluso contra bienes o infraestructuras, aunque los objetivos sean despreciados…

KSR: Tengo mis dudas sobre esta «teoría del flanco radical», que dice que el poder solo hace concesiones a la protesta no violenta si ve que la protesta violenta está esperando. El ejemplo suele ser el de Lyndon Johnson tratando con Martin Luther King, Jr. porque tenía miedo de Malcolm X. Históricamente esto no parece ser cierto; se puede escuchar una conversación telefónica entre Lyndon Johnson y Martin Luther King, Jr. (bastante sorprendente en sí misma) y se oye muy claramente que trabajaron juntos de manera que demostraron que Lyndon Johnson no temía el enfoque de Malcolm X, sino que más bien pidió un poco de él para ayudarle a tener influencia en el Congreso; pero el enfoque de Malcolm X habría creado una reacción.

Cada situación histórica es tan individual que las analogías son casi inútiles, y las «leyes encubridoras de la historia» no son más que cuentos que nos contamos a nosotros mismos con la esperanza de encontrar una generalización útil. Puede que Malm tenga razón y merezca la pena leerlo, pero también hay que leer a Joshua Clover, Erica Chenoweth y Bill McKibben para empezar a hablar de lo que yo llamo «retórica de las acciones», que quizá sea también praxis. Tenemos una increíble anatomía y taxonomía de la retórica en el discurso de los antiguos griegos. Es el arte de la persuasión. Pero en el ámbito de las acciones (que según Clover es lo único que realmente importa al final), ¿dónde está la descripción de qué acciones pueden producir qué resultados? No existe, posiblemente por lo que he dicho antes: cada situación histórica es única. Así que no se puede generalizar en ningún tipo de taxonomía o guía sobre qué acciones obtienen qué resultado de los espectadores.

Siendo así, quizá ahora podamos decir lo siguiente: tenemos que presionar a nuestros representantes políticos para que hagan lo correcto por nosotros y por la biosfera. Las manifestaciones masivas, ya sean totalmente pacíficas o con ribetes violentos, me parecen adecuadas ahora. El fracaso de la ley Build Back Better de la administración Biden no es una acusación contra esa administración, sino contra el electorado y la clase política de Estados Unidos; deberíamos haber elegido una verdadera mayoría trabajadora. Fallar por un voto no invalida el objetivo, ni siquiera el método; necesitamos más votos en el Senado para conseguir una verdadera mayoría trabajadora. Luego esa mayoría tiene que legislar y aprobar la legislación. Esa es una táctica obvia.

También creo que romper la maquinaria de forma que no dañe a los humanos puede ser apropiado. Este es uno de los temas de Malm; para el sabotaje, contra el asesinato. Hacer esta distinción para los ciudadanos de a pie que quieren actuar es, en mi opinión, su principal logro hasta ahora, y también es importante. Es mucho más claro en sus libros que en mi Ministerio del futuro, que es más bien una advertencia, entre otras cosas, de lo violentas que pueden llegar a ser las cosas si no nos ocupamos de estos problemas ahora.

PVD: Hay una frase muy conocida (casi un cliché) de Fredric Jameson: «Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». ¿Fue su intención con esta novela imaginar un fin realista del capitalismo más que el fin del mundo?

KSR: Me gusta esa forma de expresarlo. Aunque, como usted señala más adelante, no es realmente el fin del capitalismo el que aparece en El ministerio del futuro, sino más bien el regreso del keynesianismo, que es solo un paso en el camino hacia una civilización mejor, sin duda. Es una reforma bastante modesta, pero que podríamos imaginar que se legislara ahora. De hecho, nos la perdimos por un voto en Estados Unidos en 2021, por ejemplo. Y seguramente llegará, o eso es lo que podemos esperar y por lo que deberíamos trabajar.

Por lo tanto, lo que quería imaginar en mi novela no es ninguna formulación política en particular, sino más bien un giro desordenado y sin embargo eficaz para alejarse de un evento de extinción masiva, lo que significa, como primer paso, alejarse del capitalismo neoliberal. Un paso a la vez: creo que necesitamos primero un rechazo a la austeridad y al neoliberalismo, por medio de estímulos keynesianos; luego la socialdemocracia; luego el socialismo democrático; y a partir de ahí… Pero estos son nombres de macrosistemas y descripciones idealistas, y en lo que también quiero insistir es en un frente amplio y unido, un bricolaje de lo que ayude a esquivar el evento de extinción masiva, sin insistir en términos descriptivos del siglo XX.

PVD: Sin embargo, no suena realmente como el fin del capitalismo, ¿verdad? Más bien suena a un nuevo pacto con el capitalismo, un capitalismo restringido, como el pacto fordista después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, expones una perspectiva muy keynesiana o neokeynesiana: incluso dedicas un capítulo entero a la idea de Keynes de la «eutanasia de la clase rentista».

KSR: Sí, es un primer paso que podemos dar ahora, en la situación política y los regímenes jurídicos/administrativos actuales; no menos importante es la propia UE, como el gran experimento de los estados-nación que se convierten en estados miembros, para que las cosas vayan mejor. Si EE.UU. es demasiado individualista o libertario o de derechas, y China es demasiado autoritaria o socialista o de izquierdas, entonces quizá la UE sea el espacio en el medio, donde podría crearse una acción efectiva como una especie de democracia social de los estados miembros… o eso se puede esperar.

En cuanto a [John Maynard] Keynes, me gusta mucho su frase «la eutanasia de la clase rentista». Parece haber estado sugiriendo una verdadera revolución dentro del capitalismo, sin violencia y caos horribles, hacia algún tipo de capitalismo reformado que sería más igualitario, tal vez incluso una democracia social. Por tanto, su método no es la solución total, pero me parece un paso viable en el camino.

PVD: ¿Es una ilusión la creencia, compartida hoy en día por muchos ecologistas, de que el capitalismo ha llegado por fin a su contradicción final y está condenado al fracaso? Me recuerda al Greenhouse Summer de [Norman] Spinrad, en el que los sindicatos globales tomaron la sucesión del capitalismo sin hacerlo mucho mejor… ¿Cree posible que el capitalismo encuentre la manera de «superar» esta catástrofe y perpetuarse, incluso a un coste terrible para la vida y los hábitats de este planeta?

KSR: No, el capitalismo no puede persistir de forma antihumana y antibiosfera; ya ha llegado a su límite en ese sentido, por lo que ahora estamos en un periodo de crisis aguda, una «policrisis», como algunos la llaman. El capitalismo podría reformarse a un modo keynesiano anterior y salir airoso de esta policrisis convirtiéndose en algo parecido a la socialdemocracia y haciendo así lo justo para evitar el colapso. Si llegara tan lejos, sería un éxito; y entonces podría haber un impulso para más, haciendo una transición de la socialdemocracia al socialismo democrático, que es más un nombre que una realidad, pero podría ser votado si suficientes personas creen en él.

Los nombres no importan, las políticas sí. Mientras tanto, el capitalismo neoliberal, es decir, dejar que el mercado piense por nosotros, ha demostrado ser un fracaso masivo, ya que ha creado una enorme injusticia entre los seres humanos y ha iniciado un evento de extinción masiva en la biosfera, al tiempo que se proclama un éxito, que ha sido para el 1% y sus facilitadores, pero para nadie más. Así que, lo que no puede continuar, no continuará; y como el cambio tiene que ocurrir, ocurrirá. La única pregunta es: ¿se trata de un cambio a mejor o a peor? Somos nosotros quienes tomamos esas decisiones todos los días.

PVD: A pesar de todos los terribles acontecimientos que describe, usted parece pensar que hay luz al final del túnel si construimos colectivamente herramientas, infraestructuras y organizaciones sociales innovadoras que se adapten mejor al Antropoceno. ¿Qué opina del decrecimiento? ¿Qué opina de la idea de que tal vez no sea la innovación lo que más necesitamos, sino empezar a dejar de hacer algunas cosas que no deberíamos, que lo mejor es a veces no hacer nada?

KSR: Creo que si respondemos bien a la crisis climática/de la biosfera, podríamos esquivar la extinción masiva que hemos iniciado y mejorar a partir de ahí.

No me gusta el término decrecimiento porque me parece erróneo, como si fuera una especie de capitulación a la definición actual de «crecimiento» que se cuantifica por el PIB y el PCA (en efecto, el crecimiento de los beneficios, como única rúbrica o sistema de medición que utilizamos). Este es un uso muy limitado de la palabra, y ya existen nuevas definiciones de crecimiento que sugieren el «crecimiento de la bondad» o el «crecimiento del bienestar humano». Yo sugeriría que podríamos trabajar por algo así como el crecimiento de la sofisticación, o el estilo, que implica hacer más con menos, por medio de la ciencia y las aplicaciones inteligentes de la tecnología. También, un cambio en nuestra estructura de sentimientos, en la que más es siempre mejor; algo así como el viejo proverbio inglés «lo suficiente es tan bueno como un festín».

La palabra «crecimiento» es demasiado amplia y amorfa; debe ser retirada y sustituida por otras palabras que sugieran bienestar para todos los humanos, sin dañar nuestra biosfera (nuestro único hogar y nuestro cuerpo extendido), todo al mismo tiempo. Tal vez sea esto de lo que hablan los defensores del decrecimiento, pero no tienen las palabras adecuadas para ello. Usar menos y obtener más, ¿es esto decrecimiento, innovación o cualquier otra palabra que elijas? Sofisticación, estilo, sostenibilidad, vivir dentro de nuestras posibilidades, prosperidad… hay muchas formas de describirlo, pero el decrecimiento no es una buena, porque hay al menos dos mil millones de personas que viven en la miseria, y necesitamos que todos estén en la adecuación (otra buena palabra) antes de que podamos decir que nos va bien como civilización. Y, al mismo tiempo, tenemos que ajustarnos a todos los límites biofísicos de la biosfera de la Tierra.

PVD: Usted escribió que «hay que ser anti-antiutópico», es decir, hay que luchar contra las narrativas, las ficciones, las ideas, la gente que te dice que «no hay alternativa». Una forma de ser anti-anti-utópico es ser utópico, tal vez contar historias con más bolsas de basura y menos lanzas, de acuerdo. Pero ¿no necesitamos también, sobre todo, «literatura de combate»? ¿Qué opina de estos llamamientos a las «nuevas narrativas»?

KSR: Interesante. En El ministerio del futuro, las próximas décadas son nombradas por los historiadores del futuro como «La guerra por la Tierra», entre otros nombres. Eso sugiere una literatura de combate, como usted la llama, y de hecho mi novela incluye muchos combates, algunos de ellos realmente estratégicos y útiles, otros de arremetida e inútiles, o peores. No hay duda de que eso es cierto: las próximas décadas van a incluir mucha violencia, tanto violencia lenta (un buen término de Rob Nixon) como violencia rápida, como ocurre a menudo.

Será un lío; no habrá un plan global, salvo el Acuerdo de París, que es un gran plan, pero que está en peligro porque tiene que ser promulgado, y hasta ahora no lo está siendo. Pero es un buen marco global de actuación, así que sabemos que es posible. Ahora la lucha está en marcha, para promulgarlo, para crear justicia entre los humanos por fin, para salvar la biosfera de un evento de extinción masiva. Va a ser caótico y confuso, y va a durar mientras haya alguien vivo. Tenemos que acostumbrarnos a ello, y luchar con eficacia. La literatura de combate puede ayudar a darnos ideas o advertirnos de las ramificaciones, pero lo que importará son las acciones en el mundo: leyes, normas, comportamientos.

Notas