'Ocuparse y no preocuparse': venezolanos con TPS tienen opciones para seguir en EEUU

Credito: Web

31-10-25.-Renata Calderaro, abogada migratoria, aseguró que los venezolanos que están en Estados Unidos con un Estatus de Protección temporal o TPS y que además están registrados en la seguridad social, pagan impuestos y trabajan legalmente, no deben preocuparse, pero si ocuparse de su situación.



La abogada especialista resaltó que existen más tipos de 30 visas y más de 15 vías a la residencia, insistió en que no todos los 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos con TPS van a ser elegibles para otra visa, pero la mayoría de ellos sí.



«Hay opciones para los venezolanos como la visa H1B para profesionales, que es para aquellos que ya estén trabajando y que sus empleadores estén dispuestos a firmar un documento para patrocinarlos como oferta de empleo» añadió Calderaro.



También destacó que los venezolanos pueden escribir a los senadores para pedir que haya un apoyo para una renovación del TPS que aporta mucho a Estados Unidos y su economía.



El TPS sigue vigente, pero no la prórroga



Por su parte, Arturo Bravo, abogado binacional explicó que el TPS sigue vigente en la actualidad, y subrayó que no se ha revocado como concepto, solo se terminó una extensión que se había puesto por 18 meses.



Bravo precisó que la razón es que había dos TPS paralelos, uno de 2021 y uno del 2023, y explicó que el exsecretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, de la administración Biden, extendió ambos en un solo tramo y técnicamente, según explica la orden enviada por la secretaria Noem, de la administración Trump, esta disposición es jurídicamente irregular.



Bravo agregó que, según lo explicado por la nueva secretaria de Seguridad Interior de EEUU, Kristi Noem, en entrevistas lo que se quería era revisar la extensión del Estatus de Protección Temporal porque la automática renovación de este permitía que entraran criminales.



“Quizás este es un reconocimiento que se fue muy laxo en la acreditación del TPS” acotó.



El jurista advirtió que se están tomando medidas para cerrar el círculo de estas personas que están delinquiendo en Estados Unidos más allá de la prevención que se pudo hacer con un escrutinio fuerte en el TPS.



El abogado informó que el gobierno estadounidense tiene hasta el 2 de febrero para decidir si extiende el TPS del 2023, asegurando que, si no hace nada, son 6 meses adicionales, indicó al ser entrevistado por el periodista Román Lozinski en Unión Radio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 602 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/ocuparse-y-no-preocuparse-venezolanos-con-tps-tienen-opciones-para-seguir-en-eeuu/)