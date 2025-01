Estados Unidos prorroga hasta octubre de 2026 el TPS para venezolanos debido a la grave crisis

11-01-25.-En medio de la incertidumbre que se vive en Venezuela tras la juramentación presidencial de Nicolás Maduro para un tercer mandato, con fuerte presión internacional y la oposición reclamando el triunfo en las elecciones, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) anunció que extenderá el Estatus de Protección Temporal (TPS), para “los nacionales venezolanos elegibles que llegaron el 31 de julio de 2023 o antes.



La prórroga será por 18 meses, indicó el DHS en un comunicado. “La extensión del TPS se debe a condiciones extraordinarias y temporales que impiden que los nacionales venezolanos elegibles regresen de manera segura”, dice el comunicado.



El TPS para venezolanos abarca entonces del 3 de abril de 2025 al 2 de octubre de 2026, y permite que aproximadamente 600.000 beneficiarios conserven el estatus si se vuelven a registrar y continúan siendo elegibles.



Según el DHS, la extensión se justifica “debido a la grave emergencia humanitaria que el país sigue enfrentando a causa de las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”.



¿Quiénes son elegibles?



Según el comunicado del DHS, son elegibles los venezolanos que han residido de manera continua en Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023. El comunicado aclara que aquellos que hayan llegado después de esa fecha no son elegibles para el TPS. “Aquellos que no ingresen a través de un proceso o camino legal estarán sujetos a consecuencias de aplicación”, advierte el Gobierno.



“Tanto los solicitantes iniciales como los beneficiarios actuales que se reinscriben y tienen un Formulario I-821 o Formulario I-765 pendiente en Venezuela 2023 no necesitan presentar nuevamente ninguna de las solicitudes”, detalla el escrito publicado en la web del DHS. “Si (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración) USCIS aprueba el Formulario I-821 pendiente de un individuo, USCIS le otorgará el TPS hasta el 2 de octubre de 2026. De manera similar, si USCIS aprueba un Formulario I-765 relacionado con un TPS pendiente, USCIS emitirá al individuo un nuevo permiso de trabajo que será válido hasta la misma fecha”.

