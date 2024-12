¿Cómo es para los venezolanos pasar la navidad en Guyana o Trinidad?

Credito: Tane Tanae

23-12-24.-Los deltanos que se encuentran en Guyana y Trinidad y Tobago pasarán una vez más la navidad lejos de sus familiares. ¿Cómo celebran estos días festivos? Algunos de ellos compartieron su experiencia para Radio Fe y Alegría Noticias.



Guyana



Daniela Gutiérrez, una deltana que vive en Guyana desde hace tres años, manifestó a este medio de comunicación que pasar la navidad en esta región es muy diferente a lo que se vive en Venezuela.



Gutiérrez destacó que no ha podido celebrar una navidad como en su país, ya que para algunos guyaneses los días festivos solo abarcan el 25 y 26 de diciembre. En cuanto al 31 de diciembre, la cena de año nuevo se realiza el 1 de enero, luego vuelven al trabajo.



Ella trabaja en una empresa de detergentes y, en su caso, puede tomar al menos tres días libres. Sin embargo, los que se dedican a la albañilería tienen diferentes condiciones, con algunos descansando y otros no.



La ciudadana de 25 años de edad, explicó que para algunos guyaneses la navidad no existe y prefieren seguir trabajando. Los venezolanos, por su parte, se ven obligados a trabajar esos días para no perder 75 dólares americanos.



“En las empresas dan vacaciones de al menos tres días por ser festivos. En trabajos como la construcción, algunos dan vacaciones y otros siguen trabajando como cualquier otro día. Muchos no toman en cuenta eso de las navidades. Es como cualquier otro día común”, expresó Daniela.



Trinidad y Tobago



Jorge, quien es de Tucupita, pero que está en Trinidad desde hace dos años, manifestó que en esta nación caribeña no ha podido celebrar la navidad. Trabaja en albañilería y no tiene vacaciones, ya que perder un día equivale a perder 400 titis, unos 20 dólares americanos.



Ante esta situación, el joven de 24 años prefiere olvidarse de la navidad y seguir trabajando para sostenerse y ayudar económicamente a su familia en Tucupita.



“Desde que estoy aquí no sé lo que es navidad. Aquí no dan vacaciones por esos días y si pierdes un día, son 20 dólares que te pierdes”, expresó.



Venezuela

Pedro Oswaldo, de Volcán, al sur de Tucupita, manifestó que esta navidad no tiene planeado realizar ningún evento, ya que no tiene dinero ni para un pequeño compartir con su familia.



Aunque Oswaldo posee un cargo en la gobernación de Delta Amacuro, su sueldo no le alcanza para los preparativos de un compartir, como lo es una cena navideña. Con lo poco que ha percibido, apenas logra comprar algo de comida.



“Dos años consecutivos que no hago nada. Con lo que gano, solo compro comida”, expresó.



Por otra parte, Luis Correa aseguró que logrará compartir con su familia porque su hijo, quien está en Trinidad y Tobago, le envió dinero para planificar un pequeño compartir, aunque con poca comida.

