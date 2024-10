Petro cuestionó sanciones de Washington a Caracas: EEUU fue quien ideó bloquear a Venezuela

Un bloqueo que se devuelve

Petro lamentó la "falta de acción" de las llamadas "grandes chimeneas" y se refirió a la necesidad de establecer otros modos de producción "para proteger la vida planetaria y de la humanidad".

En su discurso también aseguró que los países más "riesgosos económicamente en el mundo" son los que más emiten dióxido de carbono (CO2) y no los que han contraído deudas con los grandes sistemas financieros, como comúnmente se conoce.



"Vivimos endeudados con esos dueños de los bonos de la deuda y la mayor parte de la humanidad vive pagando una prima de riesgo, porque nos ordeñan y nos explotan".



Coincidencias

Tanto el vicepresidente boliviano como el canciller venezolano coincidieron con Petro en la falta de acciones de los sectores que generan impacto ambiental para evitar la "extinción".



Choquehuanca se refirió al "punto de bifurcación" donde las naciones y pueblos originarios respetan "las leyes de la madre naturaleza", mientras que el capitalismo provoca "la destrucción de la biodiversidad y la crisis climática".



"Mientras que el mundo no reconozca a la madre Tierra como sujeto de derechos, no habrá paz con la naturaleza", advirtió.



Por su parte, el titular de Exteriores venezolano llamó a "configurar un plan de acción concreto que aborde los temas medulares que afectan la biodiversidad" e "iniciar un proceso de transformaciones y de cambios radicales".



Noboa elude tema energético

El mandatario ecuatoriano, cuyo país atraviesa una severa crisis energética que ha obligado a anunciar apagones de hasta 14 horas, no se refirió a ese aspecto en la cita mundial donde el acento ha sido puesto en el cambio climático y sus consecuencias.



En su comparecencia, manifestó que en su país 50 % de los adultos menores de 30 años están desempleados o subempleados. "Muchos no tienen esperanza de absolutamente nada, no tienen sus necesidades básicas atendidas y no tienen tiempo para pensar en preservar el medio ambiente".



Según su propuesta, mejorar la calidad de vida de esos jóvenes, podría darles "más tiempo y ganas de preservar el medio ambiente".