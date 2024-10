Maduro: Musk invirtió "no menos de 1.000 millones de dólares" en el intento golpista en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al empresario Elon Musk de financiar un intento de golpe de Estado en el país.

"Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos", afirmó el mandatario en su programa semanal 'Con Maduro+'.

Tras señalamientos hacia el empresario por la difusión de discursos de odio en el contexto postelectoral, Maduro instruyó al regulador de comunicaciones para que desactivara X por 10 días o hasta que los representantes de la empresa comparecieran ante las autoridades locales, cosa que no se ha producido hasta la fecha.

Además, acusó a la dirigente opositora María Corina Machado de pretender "asaltar el poder político en el país" con el apoyo del magnate.