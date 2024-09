Pasaportes emitidos en consulados cerrados en el extranjero solo serán retirados por Caracas

26-09-24.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), publicó este miércoles 25 de septiembre en un post en el que se advierte de una nueva modalidad de estafa, que los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados, solo podrán retirar el documento en la sede del organismo en Caracas.



En la cuenta @redsocialsaime se hacía referencia a una imagen en la que supuestos estafadores envían un correo en el que informan sobre dos envíos al mes con valijas a los diferentes consulados. “El SAIME no envía correos de este tipo. Si recibe un mensaje similar, no comparta información personal”, se detalla.



“¿Es decir que devolvieron los pasaportes que ya estaban en Santiago y que no dio tiempo de retirar en Embajada?”, escribió Claudia González, residente en Chile. Especialistas en materia migratoria, destacaron en sus diferentes cuentas que al parecer todas las valijas que estaban por ser entregadas fueron devueltas a la capital venezolana.



Una de las preguntas más recurrentes en redes sociales es si se podía hacer el retiro a través de un poder, pero hasta la fecha no hay información que confirme que ello es posible.



Muchos venezolanos en el extranjero se preguntaron ¿cómo puede buscar un pasaporte un venezolano sin el documento o un salvoconducto? Para ello no hay respuesta oficial. Por ahora se sabe que solo quienes pueden viajar a Venezuela podrán acceder al documento.



La crisis de los pasaportes, según especialistas en Derechos Humanos, implica una doble violación. Por un lado, se pone en entredicho el artículo 56 de la Constitución, que establece que todos los venezolanos tienen derecho a la identidad y obliga al Estado a suministrarles los documentos para comprobarla, entre ellos el pasaporte.



Asimismo, se vulnera el ejercicio del artículo 50 de la Carta Magna, que establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias”.