Juez de EEUU ordenó la deportación del influencer venezolano "Leíto"

El “influencer migrante” Leonel Moreno, "Leito" Credito: Web

17-09-24.-Un juez de inmigración de EEUU ordenó, este lunes 16 de septiembre, la deportación del “influencer migrante” Leonel Moreno, quien se volvió viral en TikTok por alentar a quienes cruzan la frontera ilegalmente a ocupar casas en Estados Unidos, pero de todos modos es probable que no lo expulsen del país debido a una disputa diplomática.



Un juez de inmigración con sede en Ohio ordenó que el migrante venezolano de 27 años, quien también agitó fajos de billetes en las redes sociales e hizo alarde de lo que dijo eran dádivas del gobierno estadounidense, sea expulsado de Estados Unidos el 9 de septiembre, según fuentes de Seguridad Nacional.



Moreno cruzó ilegalmente la frontera sur hacia Eagle Pass, Texas, el 23 de abril de 2022.



Fue liberado en el país, pero no se presentó a los registros requeridos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que llevó a su arresto en Columbus, Ohio, en marzo .



*Noticia al Día / New York Post