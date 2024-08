Venezuela rechazó agresiones de la Unión Europea tras elecciones presidenciales

Venezuela rechazó este domingo las declaraciones de la Unión Europea (UE), luego de un comunicado injerencista tras las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio.

A través de su cuenta en X, Gil catalogó el comunicado como una agresión de la UE y que "será aplastada por la dignidad popular y sus instituciones".

Otra injerencia de la UE

Vale mencionar que la Unión Europea emitió un comunicado el pasado 30 de julio, con la declaración del Alto Representante Josep Borrell, sobre los acontecimientos después de las elecciones presidenciales.

"Sigo con mucha preocupación la situación en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Hasta el momento, el CNE solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro".

Por otra parte, también señala que los datos que la oposición ha puesto al alcance del público ofrecen un resultado radicalmente diferente del anunciado por el CNE.

"La Unión Europea exhorta al CNE de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos".