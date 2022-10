El largo camino de un venezolano para llegar a EEUU y encontrarse con un nuevo plan gubernamental

De Venezuela a Colombia, de Colombia a Perú, de Perú a México y de México a Estados Unidos... y de vuelta a México. Este ha sido el andar de Luis Raúl, un hombre venezolano que tras sufrir un atentado decidió dejar su cuna.



Luis Raúl desde 2018 buscó llegar a Estados Unidos. Y lo logró. Sin embargo, su paso por dicha nación solo duró cinco días: junto con decenas de compatriotas fue regresado a México al no cumplir con los requisitos recientemente impuestos por el Gobierno de Joe Biden.



De acuerdo con los requisitos de Estados Unidos, país que solo dará 24.000 visas humanitarias a venezolanos, quienes busquen entrar a la nación deberán hacerlo vía aeropuerto, con previo registro en donde deberán demostrar que cuentan con un "patrocinador" en EEUU que sea capaz de brindarle ayuda financiera o de cualquier otro tipo. Una vez cumplido con esto, autoridades estadounidenses elegirán quienes pueden tomar un vuelo, o no, rumbo al país en donde podrán solicitar una visa de trabajo.



"Por la mínima cantidad de personas, pues está bastante mal (la medida de EEUU); pero me imagino que es por la cantidad de migrantes que han estado entrando a Estados Unidos. La cantidad de requisitos que están pidiendo es para tratar de bajar un poco el flujo de personas que se están llegando", dice Luis Raúl desde un camión que la tarde del viernes 14 de octubre lo está trasladando rumbo a la Ciudad de México.



Aunque entiende que la idea es reducir el flujo migratorio, el hombre, paramédico de profesión, no deja de señalar lo injusto de los requisitos.



"No es justo porque el simple hecho de tener un patrocinador allá en Estados Unidos es algo que no todo venezolano tiene, claro. No todo venezolano va a tener una persona allá en Estados Unidos que tenga todos los requisitos que ellos están pidiendo, que le tiene que dar vivienda, tiene que darle alojamiento, tiene que darle alimentación mientras esta persona regulariza su situación allá en Estados Unidos; o sea, entonces no cualquier gringo o cualquier otra persona va a recibir a un extraño en su casa, ¿me explico? Entonces no es justo para mí", sentencia.



El plan, anunciado en el marco de la reunión que autoridades estadounidenses y mexicanas, señala que las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo a 12 de octubre a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos.



"Aquellas personas que ingresen a México a partir del día de hoy no podrán presentar su solicitud desde nuestro territorio nacional", señala el comunicado emitido por las autoridades mexicanas.



Aunque Luis Raúl llegó a Estados Unidos antes de que el país diera a conocer las nuevas políticas conjuntas con México, autoridades fronterizas no lo dejaron permanecer en territorio estadounidense alegando que debía cumplir con dichos requisitos.



"Las personas de migración (de EEUU) indicaron que desde el día 17 del mes pasado ya ellos tenían órdenes de esto y que, bueno, nos tocaron (las medidas) y fuimos el grupo al que sacaron", dijo el venezolano durante la charla.



De regreso a México



Desde Texas, el grupo de migrantes viajó en avión hasta Brownsville. En el vuelo, cuenta Luis Raúl, estuvieron encadenados de manos y cintura y durante más de una hora se mantuvieron de pie, además de que durante los cinco días que duró su estancia en EEUU no pudieron asearse.



"Condiciones deplorables", taja el hombre quien agrega que en ningún momento se les anunció que serían trasladados de nueva cuenta a México.



"Cuando entramos a México, a Matamoros, las personas de migración no sabían que decirnos, en realidad, lo que dijeron es que no sabían cuál iba a ser nuestra situación, verdaderamente no sabían que era lo que estaba pasando porque fue algo tan repentino. Afortunadamente se acercó una persona de la iglesia católica, de un albergue, y nos dio alimento, ya teníamos un día sin comer los de alimentos; nos dio para bañarnos, teníamos cinco días sin bañarnos; nos dio una cobija, una colchoneta en donde descansamos".



De acuerdo con Luis Raúl, tras hacer una protesta en donde cerraron el puente fronterizo entre Brownsville y Matamoros, autoridades de EEUU se comprometieron a dar prioridad a dicho grupo de migrantes en cuando hagan su registro.



El venezolano señaló que durante su estancia en México buscará obtener una visa de trabajo. "Vamos a solicitar permiso de trabajo para laborar prácticamente lo más pronto posible, porque verdaderamente no queremos que el gobierno tenga necesidad de estar manteniéndonos a nosotros, cuando somos personas trabajadoras y luchadoras", finalizó.