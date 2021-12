Maduro confirma reunión secreta con funcionario de la CIA

16 de Diciembre - Este jueves el presidente, Nicolás Maduro, confirmó haber recibido a un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, con quien sostuvo una reunión secreta, encuentro que fue sacado a la luz pública por el diplomático estadounidense que se autodenomina embajador de EEUU en Venezuela con operaciones en Bogotá, James Story, quien «sacó las fotos y la noticia, por venganza».



Todos los días "vienen delegaciones a verme para distintas situaciones. Delegaciones de empresarios, inversionistas, políticos, diplomáticos y culturales. Hasta de la CIA viene gente a verme. En estos días vino alguien de la CIA a verme. No voy a contar qué hablé con él", dijo el presidente, durante acto de clausura de la FItven 2021 desde La Guaira.



Agregó que la contraparte incumplió su palabra de que el encuentro sería secreto. «Ellos fueron quienes sacaron la noticia. Era una reunión secreta, pero ellos sacaron el avión, luego la noticia y declararon. No tienen palabra. Dicen 'vamos a hacer una reunión secreta', la hacemos y ellos la sacan».



"James Story fue el que la sacó porque no dirigía esa comisión que llegó a Venezuela. James Story que vive en Bogotá, por venganza, sacó las fotos del avión y toda la noticia. Es un tipo mezquino, malo, que odia a Venezuela", cerró el Mandatario Nacional, acerca de encuentro con un miembro de la CIA.



Por su parte, el corresponsal de la agencia de EEUU Associated Press, Joshua Goodman, informó que la semana pasada el diplomático estadounidense, Roger Carstens, viajó a Venezuela para reunirse con un grupo de estadounidenses detenidos.



En este sentido, el periodista citó a cuatro personas que presuntamente estuvieron "familiarizadas" con la visita del enviado especial para asuntos de rehenes. Según indica el texto, el funcionario tuvo un encuentro con 6 exejecutivos de Citgo (de nacionalidad estadounidense), todos detenidos en El Helicoide, Caracas.



Según una de las fuentes de Goodman, la reunión de Carstens en la cárcel con los ejecutivos "duró unos 90 minutos".