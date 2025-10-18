El elemento geopolítico que mueve al Estado guerrerista de EEUU es el petróleo y el gas

El analista internacional Wilmer Depablos afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «es simplemente una figura que responde a ciertas alas, entre esas, por supuesto, el guerrerista«.

«El elemento geopolítico que mueve el estado guerrista de de Estados Unidos, es decir, el ala guerrerista, el ala que vive de los conflictos y que salva normalmente a Estados Unidos de las grandes depresiones, como las que está viviendo en este momento, es casualmente petróleo y gas«, dijo en el programa Pulso Geopolítico, que conduce la presidenta de La Radio del Sur, Nieves Valdez en Radio Nacional de Venezuela y retransmitido por LRDS.

Al respecto señaló que «al día al día de hoy en el mundo existen 90 países con petróleo y que dentro de una década, es decir, a la vuelta de la esquina, solo cinco países tendrán reservas de petróleo y por supuesto, Venezuela va a liderizar las reservas más importantes de petróleo, además de que acabamos de escuchar a nuestra vicepresidenta (Delcy Rodríguez) en el encuentro en Moscú y en África haciendo referencia a que están certificando la reserva de gas más importante del hemisferio americano, es decir, que por eso Venezuela sigue siendo un objetivo estratégico».

De allí, refirió «es que vemos toda esta pantomima, todo este reality show que ha sido montado desde el Imperio Norteamericano que finaliza con la reciente entrega del vergonzoso premio Nobel de la Paz en manos de la fascista María Corina Machado, porque, por supuesto, ellos visualizan en un escenario cercano apropiándose, dándole un golpe de Estado al Presidente, que el Presidente renuncie y esa es la actriz que lo sucedería a los fines de hacerle entrega al imperio norteamericano de los recursos que tanto necesitan».

Depablos señaló que el despliegue militar de EEUU en el Caribe «es parte de una estrategia que permita intimidar al pueblo de Venezuela, no conocen al pueblo de Venezuela, y además de esto crear en la psiquis del colectivo mundial que efectivamente se está atacando al cartel de las drogas en la región, pero todo eso se cae con las propios, con los propios informes de Naciones Unidas, con los propios informes de la DEA y de la CIA».

Destacó que a pesar de esta «operación psicológica, quizás la más terrible que hemos visto» en los últimos años, «nuestro pueblo no se amilana, nuestro pueblo no se asusta, nuestro pueblo tiene conciencia histórica en el contexto geográfico y geopolítico porque heredó una conciencia que le permite visualizar desde el punto de vista político y geopolítico, que es lo que mantiene el acompañamiento de nuestro pueblo a la revolución y al presidente Nicolás Maduro».

Por otra parte, Depablos aseguró que no se puede ser ingenuos ante el «acuerdo de paz» promovido por Donald Trump para acabar con los ataques de Israel en Gaza.

Señaló que Israel es «el brazo armado de Estados Unidos en el Medio Oriente, que busca que estructurar, desestabilizar toda la región» con la finalidad de apropiarse de los recursos energético.

«Tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu son realmente unos genocidas, que han acompañado el genocidio contra el pueblo hermano de Gaza (…) No podemos olvidar que Donald Trump es un empresario, y que además, ha hecho público que la franja de Gaza, que todo ese territorio lo tienen perfectamente diseñado en un plan estratégico de desarrollo turístico, pero además de eso no podemos olvidar que al frente en la fachada marítima de esa costa, hay grandes reservas gasíferas y que Estados Unidos se encuentra en una etapa de decadencia porque casualmente no tiene, se quedó sin recursos estratégicos», aseguró.