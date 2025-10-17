EEUU ataca otra lancha en el Caribe... y hay sobrevivientes

Fotografía de archivo, del 14 de octubre de 2025, de una captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra otro ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe. EFE/ @realdonaldtrump

El Ejército estadounidense atacó este jueves otra lancha en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.

La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS, refiere EFE.

El ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.

NBC News ha informado con anterioridad que los legisladores estadounidenses están cada vez más preocupados por la falta de información proporcionada por la Casa Blanca sobre estas operaciones.

Trump informó ayer que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra

El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que no es ninguna sorpresa "El gobierno de EEUU decidió mandar a la CIA para Venezuela… contra la paz de Venezuela. Siempre lo han hecho, pero jamás ningún gobierno anterior de EEUU dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países", dijo este jueves el mandatario en un acto en el que celebraba el día de la alimentación.

Maduro hizo un recuento de los golpes de Estado patrocinados por EEUU y la CIA en países de América Latina como Guatemala, República Dominicana, Brasil, Chile o Nicaragua, por nombrar algunos. Sobre ello, dijo que los documentos desclasificados del organismo de inteligencia ginga, así lo demuestran.

El presidente pidió luchar contra "esa burda y grosera política intervencionista para cambio de régimen" que EEUU está aplicando contra Venezuela y añadió que "nadie se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 26 años, contra el comandante Chávez y contra mí".