Ministra de Pueblos Indígenas: EEUU quiere "repetir la misma historia" del 12 de octubre de 1492

Clara Vidal, ministra de Pueblos Indígenas Credito: Web

13-10-25.-La ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, advirtió este domingo que, 533 años después de la llegada de «la Pinta, la Niña y la Santa María», en el mar Caribe hay «otros barcos, pero con misiles», refiriéndose al despliegue militar de EE. UU.



Vidal alertó que Washington intenta «repetir la misma historia» del 12 de octubre de 1492. En ese entonces, Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanahaní, a la que llamó San Salvador, e inició el llamado descubrimiento de América.



No obstante, la funcionaria alerto que si bien Venezuela «continúa asediada por el imperio norteamericano y sus aliados», no se va a repetir «la misma historia».



«Aquí estamos dispuestos en ofensiva permanente. Nuestro pueblo indígena siempre seguirá al frente de cada batalla», expresó.



Vidal encabezó un acto por el Día de la Resistencia Indígena en el Panteón Nacional, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar y otros próceres de la independencia, así como los restos simbólicos del Cacique Guaicaipuro y la Cacica Apacuana.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 357 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/10/12/venezuela-acusa-a-usa-de-querer-repetir-la-misma-historia-del-12-de-octubre-de-1492/)