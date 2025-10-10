EEUU solicitó a Granada alojar personal y equipo militar

Credito: Web

10-10-25.-El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, una nación insular caribeña cercana a Venezuela, confirmó este jueves que ha recibido una solicitud de Estados Unidos para alojar personal y equipos militares en su territorio, informó la agencia EFE.



Según el comunicado oficial, la solicitud específica pide la «instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado» en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop.



sta petición se enmarca en el reciente incremento de las tensiones entre Washington y Caracas, provocado por el despliegue militar que EE. UU. ha realizado en el mar Caribe.



Dicho despliegue tiene como objetivo declarado luchar contra el narcotráfico que, según la administración estadounidense, proviene de Venezuela.



El Gobierno de Granada informó que sus Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores están actualmente «evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud», en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias nacionales.



La Cancillería granadina enfatizó que cualquier decisión final se tomará solo después de completar rigurosas evaluaciones técnicas y legales.



El país caribeño aseguró a sus ciudadanos que su veredicto estará guiado exclusivamente por la «soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada», priorizando la protección de su industria turística, sus viajeros y el bienestar económico de la nación.

