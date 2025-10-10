Venezuela solicita "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU por posible "ataque armado" de EEUU

Credito: Composición Aporrea-web

10-10-25.-El Gobierno de Venezuela solicitó este jueves una reunión «urgente» del Consejo de Seguridad de la ONU, ante la posibilidad de que EE. UU. lleve a cabo un «ataque armado» en un «muy corto plazo».



En una carta dirigida al embajador y presidente del Consejo de Seguridad, Vassily A. Nebenzia, el Estado venezolano advirtió que el despliegue y las acciones de Estados Unidos en semanas recientes, incluido destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas de Venezuela, colocan en un «claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe».



El texto lo difundió el canciller Yván Gil, y está firmado por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. En el documento, Venezuela pide que se actúe ante esta situación «sin precedentes».



El Ejecutivo insistió en que la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico «ha servido de máscara» para acciones anteriormente mencionadas. Al mismo tiempo, citado datos de agencias internacionales y estadounidenses, aseveró que más del 87 % de la droga que ingresa a EE. UU. proviene del Pacífico y no del Caribe.



Como resultado, Miraflores tildó las operaciones militares de Washington de «desproporcionadas e injustificadas». En paralelo, dijo que tales acciones han dejado cinco embarcaciones destruidas y varios tripulantes muertos, a quienes describió como «víctimas de ejecuciones extrajudiciales».



Finalmente, señala que todo lo anterior configura “una violación flagrante de los derechos humanos, incluyendo el más sagrado de todos, el derecho a la vida, así como una negación del ius cogens y del principio universal de la presunción de inocencia”.

