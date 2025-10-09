Presidente Maduro: "Si los gringos amenazan, el Gobierno no detendrá su trabajo por la Patria"

Este miércoles 8 de octubre, el presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que si los gringos amenazan y atacan, el Gobierno Bolivariano responderá, pero no detendrá su trabajo por la Patria, la salud y la educación del pueblo.



Afirmó el jefe de Estado desde la inauguración del Hospital Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas, en el sector El Cementerio de Caracas. Asimismo, rememoró que las comunas y circuitos comunales lucharon para obtener este logro.



"En silencio vamos trabajando, por aquí, por allá, más allá, todos los días. Que el trabajo jamás se detenga", refirió el mandatario nacional, acompañado de la primera dama, Cilia Flores; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez; la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez; entre otras autoridades.

El presidente Maduro insistió que en Venezuela no hay una democracia oligárquica, pues se gobierna desde, con y por el pueblo. "Nuestro interés principal, no es intentar gobernar el mundo. ¡Un presidente es elegido para que gobierne su país!", sostuvo.