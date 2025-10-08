Descubren “lucrativo negocio” con vuelos de deportación desde EE. UU.

Decenas de miles de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido trasladados en vuelos chárter privados y militares como parte del intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de deportar a un millón de personas al año, pero esta situación ha revelado un "negocio lucrativo", según descubrieron periodistas del diario británico Financial Times (FT) en una investigación reciente.

El ejército norteamericano ha gastado millones de dólares en estos vuelos para deportar migrantes de Estados Unidos, desde que comenzó el segundo mandato de Trump el 20 de enero, según cifras publicadas este lunes.

Para deportar a la gente, ICE necesita trasladarla. Y para moverlos se necesitan aviones. Así, los periodistas descubrieron que una compañía que negocia vuelos chárter privados para el Gobierno federal, CSI Aviation, y algunas otras aerolíneas a las que recurre, están en una posición privilegiada para beneficiarse.

Curiosamente, la empresa CSI, que recibió cuatro mil dólares para organizar un evento de campaña de Trump, se encuentra en el centro de un sistema privado multimillonario que transporta a miles de migrantes en docenas de vuelos diarios entre centros de detención estadounidenses y países extranjeros.

ICE ha confiado en esta red en lugar de construir su propia flota. Y la creciente demanda de transporte aéreo ICE resulta lucrativa para las aerolíneas que ganan millones de dólares con los vuelos —y, a veces, revierten dificultades financieras corporativas que de otro modo serían graves.

En un memorando a los empleados, obtenido por el diario FT, la aerolínea de bajo coste Avelo consideró que los vuelos de ICE "eran demasiado valiosos para no seguir adelante".

Más presupuesto para vuelos

Una inyección récord de efectivo en el próximo año fiscal podría proporcionar una ganancia inesperada aún mayor. Según el nuevo presupuesto de Trump, ICE planea gastar tres mil 600 millones de dólares adicionales al año sobre el transporte de traslados, un aumento anual previsto de seis veces con respecto a hoy y cuatro veces lo que ICE solicitó en su propia propuesta de financiación.

"El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, para avalar el aumento presupuestario.

El director del programa electoral y gubernamental del Centro Brennan, Dan Weiner, dice que "la bonanza del gasto" aumenta el riesgo de conflictos éticos.

"Aquí habrá muchísimos contratistas privados compitiendo por obtener ventajas. Existen enormes incentivos para utilizar todas las herramientas posibles para ganarse el favor de quienes están en el poder".