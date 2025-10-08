EEUU: Demócratas acusan a Trump y Rubio de querer una "guerra" y un "cambio de régimen" en Venezuela

Credito: Web

08-10-25.-El Partido Demócrata acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de buscar una «guerra» y querer un «cambio de régimen» en Venezuela tras su decisión de interrumpir los contactos diplomáticos con el país suramericano.



«Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una, ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución», declaró la cuenta en la red X de los demócratas del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.



Junto a ese mensaje, publicaron la noticia en exclusiva del diario The New York Times según la cual Trump habría ordenado cancelar los contactos diplomáticos con el Gobierno de Nicolás Maduro, encabezados hasta ahora por su enviado especial Richard Grenell ante la falta de relaciones diplomáticas formales, lo que abriría la puerta a una escalada militar con Venezuela.



Estados Unidos inició a finales de agosto un amplio despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, una operación fuertemente criticada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que la considera una amenaza y un posible preludio de un ataque contra Venezuela.



Durante las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas narcolanchas en el Caribe, causando la muerte de una veintena de personas. Trump justificó la operación al declarar que el país se encuentra en un «conflicto armado» contra los cárteles de las drogas.



La Administración norteamericana acusa además a Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, una acusación que Caracas niega tajantemente.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 554 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)