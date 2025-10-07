Realizan marcha en Caracas en apoyo al pueblo palestino

En apoyo a Palestina y en rechazo al acecho gringo en el Caribe

7 de octubre de 2025.- Desde el parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas partió la Gran Marcha por la Libertad y la Soberanía Plena de Palestina y Venezuela, y para protestar por el genocidio perpetrado por Israel contra la Franja de Gaza desde hace dos años.

La movilización tuvo como punto final la Embajada de Palestina, donde los venezolanos condenaron la ofensiva sionista avalada por Estados Unidos.

Diversos dirigentes y autoridades bolivarianas exclamaron que en Palestina "se juega la vida de la humanidad", y que "el mundo unipolar liderado por Washington pretende imponerse a partir del exterminio de los pueblos".

Por su parte, el miembro del PSUV, Jimmy Gudiño condenó que el presidente Benjamín Netanyahu ordenara los ataques destinados a acabar con el pueblo palestino. "Desde Venezuela, al igual que otras naciones, condenamos al asesino de niños, niñas, adolescentes, […] le decimos a Netanyahu que es un asesino sumamente grande de la humanidad", acotó, además de comparar al mandatario israelí con el líder nazi, Adolf Hitler.

